von Alexander Hämmerling

Das von Vereinen, ehrenamtlich tätigen Bürgern, der Stadtjugendpflege und der Jugendkunstschule organisierte Sommerferienprogramm ist und bleibt eines des attraktivsten im Umkreis. Dessen ist sich Stadtjugendpfleger Christoph Lauer sicher.

Dutzende der kostenfreien Programmpunkte waren, mit Ausnahme des Kurses zur Selbstverteidigung, nahezu restlos ausgebucht. Und hier liegt auch die Krux der Sache: Was keinen monetären Aufwand fordert, scheint manchen Eltern nichts wert zu sein. Immer wieder würden Kinder trotz fester Anmeldung nicht kommen, obwohl teilweise ellenlange Wartelisten bestehen. Dem will die Stadtjugendpflege nun einen Riegel vorschieben.

Doch zunächst präsentierte Lauer grandiose Zahlen für die 13. Sommerwerkstatt mit einer Rekordmarke von 178 teilnehmenden Kindern und somit insgesamt 860 Teilnahmen innerhalb der sechs Ferienwochen. 54 Kinder kamen aus den Ortsteilen und 44 aus benachbarten Gemeinden. Lauer: „Es existiert ein starker Zulauf von außen zu unserem Vorzeigeangebot. Selbst im Vergleich zur Kreisstadt VS ist unser Programm a) vielfältiger und b) kostenfrei.“ Ob das Deutsche Rote Kreuz, Strohflechten oder die Modellskipper Sunthausen, das Feedback der Kinder zeuge eindeutig von „Spaß“.

Kostenlose Programmpunkte werde es künftig nicht mehr geben, kündigt Lauer an. Ab 2020 kostet jeder Programmpunkt im Sommerprogramm drei Euro Gebühr. „Ich finde es teilweise unverschämt, wie hier agiert wird. Man meldet sich quasi auf Vorrat bei drei Programmpunkten vorzeitig an, um dann nach je Bedarf an bestimmten Angeboten teilzunehmen“, erklärt Lauer.

Bei Abmeldung von mindestens fünf Werktagen vor dem Veranstaltungstag werde noch die Hälfte der Kosten rückerstattet, bei frühzeitiger Abmeldung der gesamte Betrag. das Sommerferienprogramm war bisher besonders für Haushalte mit kleinem Geldbeutel eine große Entlastung. „Bei harten Fällen lassen wir aber weiterhin mit uns reden“, lässt Mitorganisatorin Gerlinde Hummel-Höfflin wissen.