von Sabine Naiemi

Die Stadt Bad Dürrheim und die Kur- und Bäder (KuBä) GmbH ergreifen gemeinsam weitere Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie.

Der Regelungen der Baden-Württembergischen Landesregierung folgend, werden in Bad Dürrheim ab kommenden Dienstag, 17. März, wie überall alle Schulen und Kindertageseinrichtungen wie Krippen und Kindergärten bis zum Ende der Osterferien geschlossen bleiben, teilt Stadt und KuBä in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Ob und in welcher Form in Kitas Notgruppen organisiert werden können, soll im Laufe des montags bekannt gegeben werden. Gerade für Eltern die in Gesundheits- oder Pflegeeinrichtungen und anderen systemrelevanten Bereichen arbeiten, sollen nach Möglichkeit Alternativen angeboten werden.

Desweiteren werden alle Veranstaltungen in den Räumlichkeiten der Stadt und der Kur- und Bäder GmbH bis mindestens zum 20. April 2020 untersagt. Um die Ausbreitung des Corona-Virus „SARS CoV 2“ zu verlangsamen, seien diese, von der Landesregierung vorgegebenen, Maßnahmen absolut richtig. „Manche mögen es für übertrieben halten, aber für eine Verlangsamung der Ausbreitung des Virus müssen wir die nötigen Schritte gehen“, so Bürgermeister Jonathan Berggötz. „Die Solidarität gemeinsam die Ausbreitung einzudämmen, sehe ich als bürgerschaftliche Pflicht. Alles was nicht dringend notwendig ist, soll zeitlich geschoben oder abgesagt werden. Dies gilt auch für unsere Vereine hinsichtlich Proben- und Trainingsbetrieb und Jahreshauptversammlungen.“

Aber auch die Grundschule Bad Dürrheim verschiebt die für Montag bis Mittwoch angedachten Termine für die Schulanmeldungen. Die Stadtverwaltung sagt alle Veranstaltungen ab, wie zum Beispiel auch den Wirtschaftstreff, der am 26. März stattfinden sollte, oder auch das 150-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Hochemmingen. Diese Feier hätte zwar erst Anfang Mai stattgefunden, aber gerade wichtigste Helfer wie die Feuerwehrleute der Region müssten besonders geschützt werden.

Blutspende findet bewusst statt

Ein Termin, der ganz bewusst stattfinden soll, ist das DRK Blutspenden am Mittwoch, 8. April, von 14 bis 19.30 Uhr, im Haus des Bürgers. Es sei immens wichtig, dass in dieser Zeit genügend Blutkonserven zur Verfügung stehen. Es werden Maßnahmen ergriffen, wirklich nur gesunde Menschen in die Halle zu lassen.

Auch teilt Markus Spettel, Geschäftsführer der Kur- und Bäder GmbH mit, dass der auf Basis des Pandemieplans der KuBä GmbH um die Geschäftsleitung gebildete Krisenstab, in täglicher Abstimmung steht. „Wir nehmen die Situation sehr ernst und versuchen so sorgfältig und bedacht wie möglich mit der herrschenden Verunsicherung und Unruhe dieser Tage umzugehen“, erklärt Spettel. Die bereits bestehenden präventiven Maßnahmen seien in die nächste Stufe ausgeweitet worden. Dies bedeute, dass neben bereits früh eingeleiteten Maßnahmen noch weitreichendere Maßnahmen erfolgen.

Solemar ab Dienstag geschlossen

Spettel: „Als großes Dienstleistungsunternehmen mit überregionaler Ausstrahlung müssen auch wir unseren aktiven Beitrag leisten, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.“ Daher habe man sich in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden, Bürgermeister Berggötz, gemeinsam dazu entschieden, ebenfalls das Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar ab Dienstag, 17. März, bis auf Weiteres zu schließen. „Diese schwerwiegende Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber wir befinden uns in einer absoluten Ausnahmesituation“, so Markus Spettel weiter.

Überall Rückgänge bei Buchungen

„Das touristische Jahr hat zunächst sehr gut begonnen, kippt nun aber mit unglaublich hoher Geschwindigkeit in die gegenteilige Richtung. Anfang des Jahres hätten wir so etwas für nicht möglich gehalten“, so Spettel.

Die örtlichen Übernachtungsbetriebe meldeten nach einer erfolgten „Blitzumfrage“ der Kur- und Bäder GmbH fast durchgängig Rückgänge bei den Buchungen, insbesondere durch die in den letzten Tagen teilweise massiv eingehenden Stornierungen durch verunsicherte Urlaubsgäste oder auch abgesagte Messen und sonstige Geschäftsreisen.

Die der Kur- und Bäder GmbH bis dato aus den Betrieben vorliegenden Rückmeldungen hierzu reichen von Aussagen wie „gering“ bis hin zu 60 Prozent. Die Bundesregierung habe bereits erste Maßnahmen zur Unterstützung der betroffenen Betriebe beschlossen – weitere sind geplant. Gemeinsam mit Herrn Bürgermeister Berggötz hoffe man auf die weitere Unterstützung und schnelle Hilfe der Bundesregierung, zum Beispiel durch die von Spitzenverbänden geforderten schnellen Liquiditätshilfen.

Man sei sich voll und ganz bewusst, dass getroffene Entscheidungen in der Öffentlichkeit immer kontrovers aufgefasst und diskutiert werden und man es nicht allen recht machen könne. Dies dürfe aber in dieser Ausnahmesituation auch nicht der Anspruch sein. Vielmehr müsse mit möglichst kühlem Kopf Verantwortungsbewusstsein demonstriert werden, so Spettel abschließend.