von Jörg-Dieter Klatt

Bad Dürrheim – Deutlich spür- und sichtbar war die Aufregung der Viertklässler, die am Freitagnachmittag zusammen mit ihren Eltern den Tag der offenen Tür in der Realschule am Salinensee nutzten, um sich in dieser Schule und ihrem Angebot umzuschauen. Dichtes Gedränge herrschte im Mensabereich zur musikalische Begrüßung der jungen Gäste durch die Percussionsgruppe mit Orff‘schen Instrumenten, dem Gundschulchor, der Harmonikagruppe und den Tänzerinnen der Klasse 6. Schulleiterin Stephanie Martin umriss in ihrer Begrüßung einige grundlegende Informationen und stellte die Verantwortliche für den Ganztagesbereich, Claudia Gössl, sowie die Schulsekretärin Monja Zimmermann den Anwesenden vor.

Mit flüssiger Luft, gut -196 Grad kalt, lassen sich allerhand Experimente machen. Chemielehrerin Juliane Schlegge versteht es die Aufmerksamkeit auf das den rauchenden Topf zu lenken. Beeindruckt verfolgen die jungen Zuschauer, wie die gläserne Rose, nach einem Bad in flüssiger Luft in tausend Scherben zerspringt. Interessant war auch der Blick durch die Mikroskokpe oder das Kennenlernen eines kleinen Roboters im IT-Bereich. Bilder: Jörg-Dieter Klatt

Fachbereiche: Schnell strömten die Viertklässler zu den zahlreichen Vorführungen der verschiedenen Fachbereiche. Nicht nur, dass überall interessante Experimente oder MitmSchülerachaktionen geboten wurden. Die jeweiligen Fachlehrer beantworteten kompetent die ihnen zu Hauf gestellten Fragen. Neben den ihnen bereits bekannten Fächern Deutsch, Mathe, Sport, Religion, Musik und Kunst, werden die künftigen Fünftklässler mit Geschichte, Gemeinschaftskunde, Französisch, Technik, Informatik und Alltagskultur, Ernährung und Soziales konfrontiert werden. Selbst über die Prüfungen in Klasse 9 und 10 wurde umfassend informiert.

Familie Schreiner mit den Zwillingstöchtern Isabella und Veronika lassen sich von Lehrerin Olga Vukadin über die unterschiedlichen Niveauanforderungen informieren.

Zwei Schulabschlüsse: Interessant am Profil der Realschule ist sicherlich, dass zwei Bildungsabschlüsse an einer Schule abgelegt werden können. Vorrangiges Ziel ist der klassische Realschulabschluss, dem sich entweder eine berufliche Ausbildung, oder aber auch der Besuch eines beruflichen Gymnasiums anschließt. So kann in neun Jahren nach der Grundschule das Abitur erreicht werden. Der Königsweg ist aber, eine solide und leistungsorientierte Bildung mit besonderem Realitätsbezug anzubieten, an dessen Ende der Realschulabschluss steht. Schüler mit besonderem Förderbedarf erhalten unterstützende Maßnahmen, welche den Verbleib auf dem mittleren Kompetenzniveau erlauben. Gleichzeitig können künftig Jugendliche die auf dem grundlegenden Niveau unterrichtet werden in Klasse 9 den Hauptschulabschluss ablegen und anschließend eine berufliche Ausbildung in Angriff nehmen.

Fabian aus Schwenningen freut sich über den Fachbereich Biologie, wo er unter dem Mikroskop den Hinterleib einer Biene näher betrachten konnte.

Die Entscheidung: Angesichts des guten Rufs der Realschule am Salinensee dürfte der Anmeldeandrang wieder sehr hoch sein. Ob die künftige fünfte Klasse drei – oder vierzügig gefahren wird, konnte Rektorin Stephanie Martin noch nicht sagen. Das werde das Staatliche Schulamt in Donaueschingen entscheiden, wenn die konkreten Anmeldezahlen vorliegen. Dass Kinder abgewiesen werden müssen, hoffe sie nicht, so die Schulleiterin. Viertklässler aus Bad Dürrheim, Brigachtal und Tuningen würden auf jeden Fall aufgenommen.

Anmeldetermine

In der Realschule am Salinensee findet der Aufnahmetermin für das Schuljahr 2020/2021 am Mittwoch, 11. März, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr statt sowie am Donnerstag, 12. März, von 14 bis 16 Uhr.

Die Schulanmeldung für die künftigen Fünftklässler der Werkrealschule an der Grund- und Hauptschule in Bad Dürrheim kann am Mittwoch, 11. März, von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr sowie am Donnerstag, 12. März, von 8 bis 12 Uhr erfolgen.

In der Ostbaarschule findet die Anmeldung der Kinder am Montag, 16. März, zwischen 13.30 und 17 Uhr im Rektorat/Sekretariat, statt. An diesem Termin können auch Anträge auf Zurückstellung vom Schulbesuch gestellt werden. Geburtsurkunde oder Familienstammbuch sind zur Einsicht vorzulegen, ebenso ein Nachweis über den Masern-Impfstatus. Für Fahrschüler ist ein Passbild/Foto für die Fahrkarte mitzubringen. Die Viertklässler überbrücken die Wartezeit mit einem Kaffee- und Kuchenverkauf, der Erlös wird für den Landschulheimaufenthalt der Klasse 4 verwendet.