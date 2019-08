von Sabine Naiemi

Regisseur Andreas Jendrusch inszenierte die Komödie „Don Quijote und Sancho Panza„ mit etlichen Überraschungseffekten. Das Publikum war durchweg begeistert. Die Aufführungen des Sommertheaters waren zwei Mal so gut wie ausverkauft.

x | Bild: Naiemi, Sabine

Es fragten sich schon einige der Zuschauer, was das Schild mit der Aufschrift „Ein Team ist mehr als die Summe seiner Mitglieder“ dort mitten auf der kleinen, minimalistisch gehaltenen Holzbühne als Ort einer Ritterkomödie bedeuten soll. Den Spruch fanden die Zuschauer auch recht gut. Immer noch verwundert waren sie, als auf einmal vier arrogant auftretende Akteure auf der Bildfläche erschienen – im feinen Zwirn und ständig inbrünstig „Ich, Ich, Ich“ vor sich murmelten.

Vier egoistische Einzelkämpfer müssen zum Team zusammenwachsen. | Bild: Naiemi, Sabine

Des Rätsels Lösung: Die Rittergeschichte wurde kreativ mit dem Heute verwoben. Konzernchef Mayer schickt seine egoistische „Firmenelite“ zu Teambuildingsmaßnahmen, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Die ambitionierte Seminarleiterin Petra greift zu diesem Zweck auf das Nachspielen des Theaterklassikers „Don Quijote und Sancho Panza„ zurück und besetzt sinnigerweise die männlichen Rollen mit den weiblichen Beteiligten.

Nachdem die vier Einzelkämpfer gezwungenermaßen ihre überbordenden Animositäten überwunden haben, gehen sie ganz und gar in ihrer Aufgabe auf, als Team zusammen zu finden und lassen sich dabei voll und ganz auf die andere Welt ein. Es mangelt nicht an humorvollen Unwegsamkeiten, die es zu meistern gilt, an Seitenhieben und Wendungen, die das Publikum gespannt beim Zuschauen auf Trab halten und die mit herzlichem Gelächter quittiert werden.

Don Quijote (Anke Stocker) auf Rosinante und Sancho Panza (Marianne Lindt) auf dem Esel hinterdrein sind ein umwerfendes Pärchen. Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Das Ensemble sprüht vor Charme und Spiellaune, das Stück strotzt vor Pointen. Anke Stocker und Marianne Lindt als Don Quijote und Sancho Panza sind ein umwerfendes Pärchen, Andreas Jendrusch und Michael Hafner in verschiedenen Rollen zum Schreien komisch und Lea Kirn als Seminarleiterin brilliert mit glasklarer Stimme. So geht Komödie, es braucht dazu kein aufwendiges Bühnenbild, wenn Darsteller so mitreißend agieren.

Die Metall- und Drahtesel sind während der Pause ein beliebtes Fotomotiv. | Bild: Naiemi, Sabine

Das Theater Darsteller waren Anke Stocker (Don Quijote), Marianne Lindt (Sancho Panza), Lea Kirn (Seminarleiterin Petra Bär), Michael Hafner und Andreas Jendrusch. Die nächste Aufführung des Regionentheaters in Bad Dürrheim findet statt am Sonntag, 15. September, im Haus des Gastes. Aufgeführt wird die Komödie „Zartbitter“. Weitere Informationen zum Regionentheater aus dem schwarzen Wald gibt es im Internet unter: www.regionentheater.de.