Der Maifeiertag war für den Schwarzwaldverein Bad Dürrheim der Start ins aktive Wanderjahr 2019. Mit einer Wanderung in die nähere Umgebung und anschließendem Frühstück im Vereinsheim, wurde die Wandersaison eröffnet. Das neue Halbjahresprogramm hält viele interessante Touren bereit, die aufzeigen wie vielfältig die Angebote des Schwarzwaldvereins für Mitglieder und Gäste sind.

Am Sonntag, 12. Mai, nehmen Ruth und Jochen Heckel die Wanderer zur ersten Ganztagstour mit auf den Prälatenweg. Der Prälatenweg verbindet das Schloss Salem mit der Wallfahrtskirche Birnau, eine der ältesten Pilgerstätten Südschwabens.

Zwei Wochen später, am 26. Mai, geht es mit Luzia und Martin Gerritsen auf das sogenannte Mössinger Leisawegle, einen Premiumwanderweg. Leisa (schwäbisch für Linsen und dem Schwaben sein Leibgericht), wurden über Jahrhunderte hinweg zusammen mit anderem Getreide angebaut.

An Christi Himmelfahrt wird für alle Radbegeisterten eine Rundtour mit Wolfgang Jans und Gerhard Wörner angeboten, die in Bad Dürrheim startet.

Die Hegauer Vulkanberge Hohenstoffel und Hohentwiel mit ihren imposanten Burgruinen versprechen schönste Wandererlebnisse, zu denen Margarete und Ewald Fischerkeller die Wanderer am 9. Juni mitnehmen.

Dem Schwarzwaldverein ist es ein ganz großes Anliegen, wieder eine Familiengruppe ins Leben zu rufen. Und so findet nach längerer Zeit am 30. Juni wieder die erste Familienwanderung statt. Matthias und Ute Knörr planen eine Wanderung, die speziell auf Kinder ausgerichtet ist und die ihren Abschluss mit einem für die Kinder spannenden Stöckle-Grillen findet.

Am 7. Juli sind die 20 Kilometer östlich von Freiburg im Hochschwarzwald liegenden Zweribach-Wasserfälle das Ziel. 40 Meter tief stürzt der Zweribach in das Simonswälder Tal. Den mystischen Bannwald können die Wanderer an diesem Tag unter der Führung von Ewald Weber erkunden.

Hinzuweisen ist darüber hinaus auf die wöchentlich zwei Mal stattfindenden Nordic-Walking-Runden, die montags und mittwochs jeweils um 19 Uhr am Vereinsheim in der Salinenstraße 6 starten. Hierzu ist eine Anmeldung nicht erforderlich. Jeden zweiten Mittwoch im Monat gibt es außerdem eine leichte Wanderung in die nähere Umgebung.

Routenbeschreibungen und Informationen zu den Anmeldungen befinden sich immer in den Aushangkästen am Gasthaus Krone, der Johannis-Apotheke und am Vereinsheim.

Der Schwarzwaldverein freut sich auf viele Mitwanderer und lädt ausdrücklich auch Gäste und Neueinsteiger hierzu ein. Dies gilt auch für den jeden ersten Freitag im Monat stattfindenden beliebten Monatshock im Vereinsheim, bei dem die Gäste auch immer gut bewirtet werden.