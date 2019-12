von Sabine Naiemi

Die Koordinatorinnen und der Vorstand des Nachbarschaftshilfevereins „Hilfe mit Herz und Hand“ organisieren den Rahmen dafür, dass in der Kernstadt und den Teilorten zuverlässige Hilfsbeziehungen entstehen können. Das bunte und abwechslungsreiche Bild, das im Rahmen dessen entsteht, wird von den Helferinnen und Helfer im Alltag gestaltet. Das letzte Helferinnentreffen 2019 stand deshalb ganz im Zeichen der Dankbarkeit für ihren Einsatz im zu Ende gehenden Jahr.

Dass sich seit der Gründung des Vereins ein wachsendes Netzwerk gegenseitiger Hilfe entwickelt hat, ist vor allem den 71 Helferinnen und Helfern und dem Einsatz der Koordinatorinnen zu verdanken. Die bisher dokumentierten Stunden, in denen die Helfer den Alltag von Familien und älteren oder beeinträchtigten Menschen entlasteten, begleiteten und bereicherten geben einen Hinweis auf das Geleistete. Waren es im Gründungsjahr 2018 von Mitte Mai bis Ende Dezember noch 946 Stunden, so summierten sie sich von Januar bis Ende Oktober 2019 auf 3001 Stunden. Allein im Oktober 2019 konnten 380 Stunden verzeichnet werden.

Begegnung und Zuwendung sollen im Vordergrund stehen

Erwin Nopper vom Vereinsvorstand verdeutlichte bei der Begrüßung an diesem Treffen, dass Nachbarschaftshilfe keine Vermittlung von „billigen“ Reinigungskräften und Haushaltshilfen ist. Das Herz in der Mitte des Namens und des Logos formuliere das Selbstverständnis des Vereins und mache deutlich, dass Begegnung und Zuwendung neben einer aktiven Unterstützung im Vordergrund stehen. Formuliert sei dieser Anspruch auch in den „12 Goldenen Besuchsregeln“, die jede Helferin und jeder Helfer mit auf den Weg bekommen, so Nopper. Die erste Regel lautet: „Nimm dir Zeit und verbreite keine Hektik.“ Stress blockiere alle Empathie. Jeder, der mal unter Zeitdruck mit Kindern unterwegs war, wisse was damit gemeint ist. Herz und Stress vertragen sich nicht!

Auch hilfreiche Kurse und Infoveranstaltungen werden angeboten

Ein zweites Standbein der Nachbarschaftshilfe ist die Organisation von Informationsveranstaltungen und Kursen, vor allem für Helfer und pflegende Angehörige. Seit Oktober läuft inzwischen zum dritten Mal der Kurs „Häusliche Betreuung in der Altenhilfe“, für pflegende Angehörige und Helfer über 18 Abende. Nopper: „Insgesamt belegten inzwischen 61 Teilnehmer diesen Kurs.“ 2017 waren es 23, 2018 schon 16 und 2019 bereits 22. Die zahlreichen zusätzlichen Einzelveranstaltungen, unter anderen zu den Bereichen Mobilität, Demenz und Kinästhetik, wurden von Heinz Messmer organisiert und betreut. Das Veranstaltungsangebot für das Jahr 2020 ist zur Zeit in Planung.

Damit das Netzwerk gegenseitiger Hilfe weiter wächst, werden immer Helferinnen und Helfer gesucht (auch Männer können mitmachen), Aktive im Verein, Vereinsmitglieder und Spender. Jederzeit können Hilfeanfragen gestellt werden. Kontakt: Hilfe mit Herz und Hand, Tuninger Straße 2, 78073 Bad Dürrheim, Telefon (07706) 9 22 83 20, E-Mail: info@nachbarschaftshilfe.help.