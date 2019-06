von Sabine Naiemi

Die Friedhofstraße soll erweitert werden. Zu diesem Entschluss kam der Technische Ausschuss bei seiner jüngsten öffentlichen Sitzung am Montag, 3. Juni und wird eine Planungsempfehlung an die Stadtverwaltung aussprechen. Zuvor hatten sich die Ausschussmittglieder vor Ort ein Bild von der Situation gemacht.

Im Zuge der Beratungen zur Erschließung des Baugebiets Herrengarten, schnitt Stadträtin Monika Link bereits im vergangenen Jahr das Thema der Verkehrssituaiton in der Friedhofstraße an. Sie bemängelte, dass es jetzt schon sehr eng in der Straße zugehe, die dadurch außerdem mehrere Gefahrenstellen aufweise. Bei Begegnungsverkehr muss immer wieder auf den Gehweg ausgewichen werden. Durch das zu erwartende höhere Verkehrsaufkommen wenn dort neue Häuser stehen, befürchte sie noch mehr Komplikationen. Schon jetzt müssen Fahrzeuge im Begegnungsverkehr auf den Gehweg ausweichen.

Zunächst ging der Tenor im Gemeinderat dahin, dass die Erweiterung der Friedhofstraße nicht mit der Erschließung des neuen Baugebietes in Zusammenhang gebracht werden könne. Nach mehrfacher und längerer Diskussion und Prüfung verschiedener Varianten kam nun der Technische Ausschuss überein, dass wenn sich die Gelegenheit ergibt, die Straße zu erweitern und zu sanieren – der Straßenzustand sei auch nicht mehr der Beste – dieser Zeitpunkt jetzt ist, da das Gebiet sowieso erschlossen wird.

Der Empfehlungsbeschluss des Gremiums geht dahin, die Straße auf der rechten Seite auf fünf Meter zu verbreitern, da auf dieser Seite die Stadt im Besitz eines Grundstückstreifens ist und deshalb nicht auf Privatgrundstücke zugreifen braucht. Allerdings muss dabei ein privat auf dem städtischen Streifen angepflanztes Heckenstück entfernt beziehungsweise umgesetzt werden. Auf der linken Straßenseite wäre der Aufwand für eine Verbreiterung ungleich größer, es müsste auf Privatgrundstücke zugegriffen werden und außerdem steht die Friedhofsmauer im Weg, weil sie unter Denkmalschutz steht.

Im August muss nun der neue Gemeinderat entscheiden, ob die Maßnahme in den Nachtragshaushalt eingestellt, beziehungsweise wann sie umgesetzt werden soll.