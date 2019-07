von Sabine Naiemi

Die Geschichte

Am 29. November 2010 war es so weit: Der Verein Generationentreff Lebenswert Bad Dürrheim wurde aus der Taufe gehoben. Der Verein mit aktuell rund 200 Mitgliedern ist bis heute Träger des Generationentreffs Lebenswert in der Viktoriastraße 7 in Bad Dürrheim.

Die Ziele des Generationentreffs sind: der Vereinzelung in der Gesellschaft entgegen zu wirken, die Gemeinschaft und den Zusammenhalt von jung und alt fördern, Menschen zu motivieren durch gegenseitiges Geben und Nehmen ihre Lebensqualität zu verbessern, dort helfen, wo Hilfe gebraucht wird, ein Dach für soziale Beratungsangebote und bürgerschaftlich engagierte Gruppen bieten, ein Treffpunkt sein für alle, die gemeinsam etwas bewegen wollen.

Der Generationentreff will auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Ideen der Bewohner eingehen und mit allen aktiven Bürgern Lösungen erarbeiten. Ehrenamtlich werden private und freiwillige Angebote mit kommunalen Leistungen verbunden.

Eine deutliche Weiterentwicklung erfuhr der Generationentreff Lebenswert im Jahre 2016 mit der Aufnahme in das Bundesförderprogramm „Mehrgenerationenhaus„. Im Rahmen dessen verfügt Bad Dürrheim seitdem als eine der wenigen Städte über ein Mehrgenerationenhaus. Der Verein erreichte dadurch ein hohes Ziel der Vereinsführung nach Jahren intensiven Bemühens.

Das Mehrgenerationenhaus gestaltet aktiv im Zusammenspiel mit der Stadt Bad Dürrheim die Prozesse um den demografischen Wandel mit. Stark steht dabei im Vordergrund die Vernetzung aller Generationen, sowohl persönlich, im täglichen Leben, als auch im und über das Internet.

Die Institution weist in mehrerlei Hinsicht Alleinstellungsmerkmale auf.

Senioren im Internet

„Es war 2013, als die ersten Anfragen eingingen von Senioren, die mit ihrem Handy nicht zurechtkamen“, erklärt Vorstandsmitglied Wolfgang Götz bei der Preisübergabe „Demografiegestalter 2019“. Es meldeten sich immer mehr Leute. Dann wurden Internet-Lotsen gesucht, die Ansprechpartner für die Fragen der Senioren waren. Schnell weitete sich die Nachfrage auf Tablet- und Computernutzung aus, so dass ein allgemeiner Dauerkurs eingerichtet wurde. Später kamen Kurse mit Einzelbetreuung dazu. Feste Angebote sind der Internet-Treff jeden Donnerstag und der Silver Surfer Computerkurs jeden Mittwoch. Insgesamt acht Internet- und Computer-Lotsen arbeiten ehrenamtlich im Generationentreff. Es besteht unverändert eine große Nachfrage mit Warteliste.

Eine neue virtuelle Plattform

Die virtuelle Plattform „Im Netz daheim und nicht allein“ ist das neueste Projekt des Mehrgenerationenhauses. Die Idee erhielt im bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerb den Publikumspreis. Das Mehrgenerationenhaus Generationentreff Lebenswert erstellt eine generationenübergreifende Plattform in Zusammenarbeit mit der Hochschule Furtwangen und anderen Netzwerkpartnern.

Auf dieser Plattform sollen bereits bestehende Angebote sichtbar gemacht, verfestigt und bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. Es soll die generationsübergreifende Interaktion gefördert werden, eine lebendige Nachbarschaft, die Freiwilligenarbeit unterstützt werden und der Anonymisierung sowie Vereinsamung und Vereinzelung aller Altersgruppen entgegengewirkt werden.

Die Plattform soll später Informationen über Vereine, Veranstaltungen, das Leben in der Stadt, einen „Marktplatz“ und vieles mehr bieten. Aktuell befindet sich die Plattform in der Testphase.