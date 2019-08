Die Kur- und Bäderstadt wächst, entwickelt sich weiter und verändert sich. Aber seit 45 Jahren gibt es am Salinensee ein Gebäude, dass sich äußerlich kaum verändert hat: das KWA Kurstift Bad Dürrheim, das 1974 gebaut und eröffnet wurde.

Während das Kurstift dieses Jahr seinen 45. Geburtstag feiert, kann die im Gebäude des Kurstifts angesiedelte Physiopraxis Bank auf ihr 30-jähriges Bestehen blicken. Seit 1989 bietet das Unternehmen mit 30 Mitarbeitern Patienten ein umfassendes Therapie- und Präventionsprogramm an.

Das Kurstift hat sein Geburtstagsjahr bereits mit Kabarettabenden, Fachvorträgen, Konzerten, Theater und dem großen Gauklerpicknick Anfang August groß gefeiert. Höhepunkt des Feierlichkeiten sind der offizielle Festakt am Donnerstag, 12. September, für geladene Gäste, und der Tag der offenen Tür am Freitag, 13. September, von 15 bis 19 Uhr, zu dem herzlich eingeladen wird. Mit den Besuchern geht es am Tag der offenen Tür auf Zeitreise: Neben Fahrten mit einem Oldtimer, Musik und Tanz können die Gäste an Verkaufs- und Informationsständen verweilen und man kann bei einer Besichtigungstour hinter die Kulissen blicken. Selbstverständlich werden die Gäste auch kulinarisch verwöhnt. Der Eintritt beim Tag der offenen Tür ist frei.

Ein großes Angebot zum Ausprobieren und Beratung bietet an diesem Tag die Physiotherapiepraxis Bank an. Dort können Gesundheits-Checks absolviert und Fragen rund um das Thema Bewegung gestellt werden.

Auch für Kinder ist viel geboten. In Kooperation mit der Stadtjugendpflege Bad Dürrheim wird es ein buntes Programm geben. Neben der großen Hüpfburg und Kinderschminken, können zahlreiche Spiele und Outdoor-Geräte ausprobiert werden.

Als Highlight kündigt das Kurstift die Ausstellung großformatiger Gratulations-Bilder des Fotografen Roland Sigwart aus Hüfingen an. Auch Bürgermeister Jonathan Berggötz und Bürgermeister a. D. Walter Klumpp ließen sich hierfür ablichten. Daneben fotografierte Sigwart auch viele andere Personen, die dem Kurstift gratulieren.