von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Mit seinem Tätigkeitsbericht sorgte Stadtjugendpfleger Christoph Lauer bei der letzten Verwaltungsausschuss-Sitzung für ein absolut beeindrucktes Gremium.

„Da haben wir schon ganz andere Berichte gehört“, lautete der einhellige Tenor. Lauer hatte die 14 Monate seiner Tätigkeit genutzt, um aufzuräumen und neue Strukturen zu etablieren. Das Jugendhaus „floriert“ wieder, sogar Jugendliche von außerhalb kommen extra wegen des dortigen Angebots.

Trotz etlicher erfolgter Maßnahmen zur Sicherheit und Verbesserung der Gebäude- und Aufenthaltsqualität ist die Liste weiter anstehender Maßnahmen immer noch ellenlang. Etwas, was – auch nach dem Willen der Ausschussmitglieder – schnellstmöglich umgesetzt werden soll, ist die Beleuchtung des Bohrturmareals und des Weges vom Jugendhaus bis zur Straße. Die Kinder hätten Angst, allein im Dunkeln zu laufen, führte Lauer aus.

Der Jugendraum in Oberbaldingen ist seit dem 15. Mai 2018 geschlossen. Er habe katastrophale Zustände angetroffen, so Lauer. Er zählte auf: sehr starke Verschmutzung, Zigaretten-/Shisha-Rauchgeruch im Gebäude, Brandlöcher im Boden, größtenteils zerstörtes Inventar, freiliegende Kabel und Steckdosen, umherstehende Spirituosen und alkoholische Getränke, ein Kohleanzündofen für vorhandene Shishas direkt an der Holzwand, kein Brandschutz/keine gekennzeichneten Fluchtwege/kein Feuerlöscher mit aktueller Wartung, teilweise Vermüllung im ganzen Gebäude. Die erforderlichen Maßnahmen zur Wiedereröffnung wurden mit Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich bereits besprochen.

Beanstandungen in Unterbaldingen wurden entsprechend Lauers Konzept aufgearbeitet. Der Jugendraum ist wieder geöffnet. Der Jugendraum in Sunthausen wird derzeit nicht genutzt. Sobald er wieder aktiv genutzt werden soll, werde die Stadtjugendpflege einbezogen, so Lauer.

Jugendhaus

Das Jugendhaus ist an drei Tagen pro Woche geöffnet. Mittwoch und Donnerstag 16 bis 21 Uhr, Freitag 17 bis 22 Uhr. Die Räume werden auch für Veranstaltungen vermietet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bad-duerrheim.de.