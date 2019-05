von Sabine Naiemi

Das Ballonfestival fällt dieses Jahr aus, gibt Joachim Limberger, Mitinitiator und Mitorganisator des großen Festivals, bekannt.

Die mit den Jahren ständig wachsenden Anforderungen an die Durchführung der Veranstaltung seien stets bewältigt worden. Einer Herausforderung wurden die Macher jedoch kaum Herr: Die Wetterkapriolen sorgten besonders in den letzten beiden Jahren dafür, dass die erforderlichen Besucherzahlen ausblieben. Dadurch klafft ein immenses Loch in der Kasse.

„Seit dem vergangenen Herbst wurden Planungen angestellt, die das Ballonfestival und das vielfältige musikalische Rahmenprogramm wetterfester machen sollen“, erklärt Limberger in seinem Schreiben. Vor allem sei ein großzügiges Zelt notwendig, das den Besuch der Rahmenveranstaltungen auch bei schlechter Witterung erlaubt. Und neben der wetterfesten Gestaltung des Festplatzes ist eine solide Finanzierung erforderlich. Man befinde sich zurzeit in Gesprächen mit den bisherigen und möglichen neuen Sponsoren, um die finanzielle Basis des Festivals deutlich ausweiten zu können. Leider sei es nicht gelungen, die hoch gesteckten Ziele bezüglich konzeptioneller Änderungen und Sponsoren zu erreichen.

Limberger: „Die Macher des Ballonfestivals haben sich deshalb schweren Herzens entschieden, im Jahr 2019 kein Ballonfestival durchzuführen.“ Man wolle während dieser selbstverordneten Pause voller Kraft daran arbeiten, dass das 17. Internationale Ballonfestival vom 4. bis 6. September 2020 stattfinden kann.“ Gutscheininhaber von Ballontickets aus den Vorjahren, die eine Fahrt beim diesjährigen Festival durchführen wollten, können sich bei Joachim Limberger melden. Die offenen Fahrten werden auf Wunsch von Ballonsport Bölling in Brigachtal durchgeführt. Die Tickets behalten aber auch im nächsten Jahr ihre Gültigkeit.

Das Team bedankt sich bei allen Sponsoren, Helfern und Unterstützern der vergangenen Jahre. Ohne sie wäre diese grandiose Veranstaltung undenkbar. Sponsoren, die Interesse haben, die Zukunftsfähigkeit des Festivals zu sichern, dürfen sich gerne melden.