von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Das neue Schild am Gebäude mit dem geänderten Namen weist nun auch äußerlich auf das hin, was im August bereits angekündigt wurde – das Hotel Soleo am Park hat seit dem 1. Dezember einen neuen Betreiber (wir berichteten).

Hotelbetreiber Dirk Hetzer (links) und Hotelmanager Oliver Dohmen packen mit an. Alle Zimmer werden mit neuen TV-Geräten bestückt. | Bild: Naiemi, Sabine

Momentan laufen im Innenbereich die Umbauten und Arbeiten zur Renovierung auf Hochtouren. Alle Betten wurden mit neuen Matratzen ausgestattet und bekommen ein neues TV-Gerät. Wände erhalten einen frischen Anstrich. Frischen Wind und modernen Stil bringen die Kunstdrucke der Schonacher Künstlerin Selina Haas. Die Bäder hätten zwar noch den Charme der 80er-Jahre, seien aber in gutem Zustand, so dass deren Renovierung später erfolgen könne, erklärt Hotelbetreiber Hetzer weiter.

Die im „Clockwork-Stil“ gehaltene Bar und Lounge wird gerade aufgehübscht. | Bild: Naiemi, Sabine

Am Montag, 16. Dezember, öffnet das Hotel wieder. „Ein soft opening“, erklärt Dirk Hetzer. Davon abgesehen, dass Bar und Lounge sowie das Frühstücksangebot des Hauses ab Montag auch Gästen und Bürgern von außen frei zugänglich sind, ist die Bevölkerung auch jetzt schon herzlich zur Adventskalenderaktion am Sonntag, 22. Dezember, eingeladen. Im Januar 2020 soll dann noch ein Tag der offenen Tür folgen.

Überall in den 81 Zimmern wird letzte Hand angelegt. Das Hotel hat 30 Einzelzimmer, der Rest sind Doppelzimmer. Bilder: Sabine Naiemi | Bild: Naiemi, Sabine

Eine gute Vernetzung in der Region liege ihm am Herzen, erklärt Dirk Hetzer. So hat das Hotel etwa einen eigenen Bienenstock von der Familie Schneider. Der von den Bienen produzierte Honig kommt auf den Frühstückstisch, ebenso täglich frisch gebackene Brötchen. „Wir backen nichts auf“, erklärt Hotelmanager Oliver Dohmen. Dem 33-Jährigen gebürtigen Rheinländer ist Bad Dürrheim übrigens nicht unbekannt. Er habe früher oft in Bad Dürrheim Silvester gefeiert lässt er wissen. Vor seiner Tätigkeit hier leitete er das Blockbräu in Hamburg, lässt er wissen.

Vom Frühstücksraum aus präsentiert sich das Gelände vor dem Fenster beim Blick nach draußen gerade winterlich. | Bild: Naiemi, Sabine

Man darf noch auf einiges gespannt sein in dem Drei-Sterne-Hotel. Dirk Hetzer weist noch einmal darauf hin, dass das Frühstücksangebot jedem zugänglich ist, auch Bürgern und Gästen, die nicht im Hotel wohnen. Ebenso die Bar und Lounge. Zwar gibt es keinen Restaurantbetrieb im Hotel, jedoch werden kleine Snacks angeboten. Geplant ist etwa auch samstags „Currywurst und Fußball“, also Fußballabende, an denen besonders die Nichtraucher unter den Fußballfans bei Sky-Übertragungen auf ihre Kosten kommen.

Er rechne mit einer guten Auslastung des Hotels, sagt Hetzer. Das Interesse sei jetzt schon groß. Einen besonderen Vorteil bringe hier eindeutig das Gesundheits- und Wellnesszentrum Solemar als touristischer Anziehungspunkt.