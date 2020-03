„Der Aufruf, wegen Corona zuhause zu

bleiben, ist sinnvoll“, erklärt Vorstandssprecher Markus Seidel von der Off-Road-Kids-Stiftung in einer schriftlichen Mitteilung. Doch er warnt auch vor gravierenden Auswirkungen.

„Durch die ungewohnte familiäre Enge, wird es in Kürze einen massiven Anstieg an Familienzerwürfnissen, häuslicher Gewalt und psychischen Überlastungen geben. In vielen Familien, in denen es schon vor der Corona-Krise gebrodelt hat, wird es bald richtig krachen“, warnt Seidel und ergänzt: „Unsere digitale Beratungsstelle sofahopper.de wird einen nie dagewesenen Ansturm junger Menschen auffangen müssen, die schon fast oder ganz zuhause rausgeflogen sind.“

Dramatische Spendeinbrüche

Mit Beginn der Corona-Krise seien die Spendeneinnahmen der bundesweit tätigen Hilfsorganisation komplett eingebrochen. Doch um das erfolgreiche Hilfesystem zu betreiben,benötigt die Off-Road-Kids-Stiftung monatlich 300 000 Euro.

Off Road Kids setzt auch in der Corona-Krise konsequent auf das bundesweit etablierte digitale Beratungsangebot „sofahopper.de“, das die Hilfsorganisation gemeinsam mit der Deutsche-Bahn-Stiftung und dem Bundesfamilienministerium auf den Weg gebracht hat. Erwartet wird, dass es durch das coronabedingte engere Zusammenleben und die aktuelle Corona-Angst familiäre Streitereien und häusliche Gewalt zunehmen werden. Corona sei auch Nährboden für Depressionen und Suizide. Darauf müssten sich die Hilfsorganisationen vorbereiten, so Seidel.

Schon vor der Krise hat das Deutsche Jugendinstitut (DJI) rund 40 000 junge Menschen in Deutschland gezählt, die als familiär und gesellschaftlich „entkoppelt“ gelten und sich auf der Straße oder bei Bekannten durchschlagen. Gerade in der Corona-Krise sei es extrem riskant, wenn junge Menschen obdachlos werden und der Anonymität wegen in Großstädte abwandern. Daher habe Off Road Kids alle Sozialarbeiter aus den Streetwork-Stationen in Berlin, Dortmund, Frankfurt, Hamburg und Köln jetzt in die Online-Beratung einbezogen. Die Live-Chat- und Telefonberatungen sind bereits bis in die Abendstunden ausgedehnt worden.

Die virtuelle Beratungsstelle Sofahopper.de gibt es seit 2017. Sie wird von der Deutsche Bahn Stiftung und vom Bundesfamilienministerium gefördert wird. „Wir sind froh, dass wir in Sachen Digitalisierung so weit sind, dass wir jungen Menschen auch in der Corona-Krise eine bundesweit verfügbare Internet-Anlaufstelle bieten können“, sagt Vorstandssprecher Seidel. Allein letztes Jahr wurden 1400 relevante Hilferufe online entgegengenommen.

Aber auch bei der eigentlichen Straßensozialarbeit sei die Stiftung gegen Corona gewappnet Die Streetworker haben gemeinsam mit der Bahn-BKK das Gesundheitsprogramm „Streetwork +“ entwickelt. Sie sind seit Jahren von Ärzten geschult, auch zum Thema Infektionsschutz. Aktuell werden aktuell Hygiene-Packs für junge Obdachlose zusammengestellt und in diesen Tagen ausgegeben.

Die Off Road Kids Stiftung ist seit 1993 die erste und einzige bundesweit tätige Hilfsorganisation für Straßenkinder, junge Obdachlose und junge Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Weitere Informationen gibt es unter www.offroadkids.de, sofahopper.de, facebook.com/offroadkids, prejob.de und family-neustart.de. Spendenkonto: Volksbank Villingen. IBAN: DE51 6949 0000 0000 1010 10. BIC: GENODE61VS1