von SK

Bad Dürrheim (sk) Ab Sonntag, 3. März hat das Bad Dürrheimer Heimatmuseum nach seiner Winterpause wieder geöffnet. Publikumsliebling ist derzeit die nostalgische 50er-Jahre-Dauerausstellung.

„Wer diese betritt, fühlt sich unmittelbar in die „Wirtschaftswunderzeit“ zurückversetzt“, weiß Jürgen Kauth, der Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins. Kein Wunder, schließlich wurde hier mit viel Liebe zum Thema alles zusammengetragen und ausgestellt, was für diese Zeit relevant ist. Die runden, bauchigen und irgendwie optimistischen Formen waren typisch für das Design des Jahrzehnts, in dem die Sehnsucht nach Glück und Zufriedenheit und nach einem harmonischen Lebensdesign groß war. Glamour statt Trümmer, heile Welt statt Krieg, Wohlstand statt Entbehrung: In Europa brach nach dem Kriegsjahrzehnt eine neue Ära an. Nicht umsonst gilt gerade der Nierentisch bis heute als Inbegriff des Wohnens in den 50ern: Er hatte den richtigen Schwung. Während sich die Älteren in beschauliche Biederkeit zurückzogen, wollte die Jugend Aufbruch und Modernität. Sie richtete ihren Blick gen Westen. Amerika war großes Vorbild und beeinflusste Kultur und Stil der deutschen 50er.

„Selbstredend sind viele Ausstellungsstücke aus heutiger Sicht recht kitschig“, meint Jürgen Kauth, der die Ausstellung eingerichtet hat. „Doch gerade das ist ja das Schöne. Es freut mich besonders, dass junge Leute daran Spaß haben, und wenn die älteren Besucher Lieder aus jener Zeit mitsingen, kommt ganz schnell Nostalgie auf.“ Manch einer habe Tränen in den Augen.

Wer übrigens noch etwas aus den 50er-Jahren daheim hat und es dem Museum überlassen möchte, kann dies gerne tun und während der Öffnungszeiten bringen. Das Museum ist immer sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet, es wird ehrenamtlich vom Geschichts- und Heimatverein geführt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.