von Lea Spormann

Eine intensive und spannende Zeit geht für Elisabeth Dörner zu Ende. Nach 14 Jahren geht sie in den Ruhestand und schließt ihr Geschäft "Natur und Leben", in dessen Sortiment sich nur naturbelassene Produkte finden.

"Mit Natur und Leben habe ich 2005 mein erstes Geschäft eröffnet, nachdem der Vorbesitzer mich ein Jahr als freie Mitarbeiterin beschäftigte und mir den Laden anbot", erzählt sie. Nun sei es Zeit für sie, in Rente zu gehen, denn sie wolle ihre Zeit auch noch anderweitig nutzen, erklärt die 69-Jährige. "Irgendwann ist die Zeit reif, von der Arbeit auszuruhen und sich der Familie und den Hobbys zu widmen", findet die Geschäftsfrau.

Dennoch nimmt sie einiges aus dieser Zeit mit. "Es waren einfach immer diese kleinen Begegnungen und Komplimente, die Freude gemacht haben. Ich möchte mich wirklich bei all meinen Kunden ganz herzlich bedanken", sagt Elisabeth Dörner. Ihrer Meinung nach sei die Leidenschaft und die Liebe, mit der man seinen Job macht, das was einem dann auch Erfolg in der Sache schenke.

Viele ihrer Kunden hätten sich bei ihr wohlgefühlt, da sie in ihrem Laden Ruhe finden konnten in der unruhigen Welt. "Ich bin außerdem wirklich dankbar für meine zwei Mitarbeiterinnen Petra Bendisch und Barbara Ruf, die mich wirklich unterstützt haben", ergänzt sie. Und der herzliche Umgang mit den Kunden ist auch wirklich deutlich spürbar.

Der Räumungsverkauf von "Natur und Leben" beginnt bereits am Montag, 18. März. Geschlossen wird das Geschäft spätestens am 31. Mai, falls ausverkauft sein sollte, wird früher geschlossen. Direkt am 1. Juni wird es von einem anderen Textilgeschäft übernommen. Deshalb empfiehlt Elisabeth Dörner allen Kunden, die noch Gutscheine haben, diese bald einzulösen.