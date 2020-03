von Alexander Hämmerling

Ohne sie würde die Kost so mancher öffentlicher Veranstaltung in Hochemmingen nicht so üppig ausfallen und das Sozialleben eine Stufe runtergefahren. Die Rede ist von der katholischen Frauengemeinschaft Hochemmingen. In ihrem Glauben verbunden hatten die 83 Damen wieder ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Das einzige männliche Vereinsmitglied indes ist Ortsvorsteher Helmut Bertsche.