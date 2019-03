von SK

Bei dem Frühstücks-Treffen für Frauen am Samstag, 16. März, um 9 Uhr, in der Osterberghalle in Öfingen, geht es um das Thema: „Eat.Pray.Love.Essen.Beten.Lieben“ mit Christina Brudereck als Referentin. Brudereck, Jahrgang 1969, lebt als Schriftstellerin in Essen. Sie schreibt, spricht, reimt und reist und verbindet dabei Poesie, Spiritualität und Menschenrechtsfragen.

Dieser Vormittag ist eine Einladung zum "Genieße! Füttere Dein Herz mit Gutem. Lass Deine Seele pilgern. Liebe & lass Dich lieben." Die Erzählung „Eat.Pray.Love“ von Elisabeth Gilbert liest sich wie ein Roman und wurde verfilmt mit Julia Roberts. „Essen.Beten.Lieben“ inspirierte Christina Brudereck zu einem Vortrag über Genuss, Gebet und Grazie. Auf ihre typisch lyrische Art, mit Schmunzeln und Tiefsinn nimmt sie ihr Publikum mit auf eine Lebensreise, die von Kochen, Innehalten und Verwobenheit weiß.

Die herzliche Einladung gilt allen Frauen. Das Treffen mit Frühstücksbüffet, Vortrag und Musik wird organisiert von einem überkonfessionellen Team Frauen, die dem Verein „Frühstücks-Treffen für Frauen in Deutschland e. V.“ angehören. Karten gibt es nur im Vorverkauf für 11 Euro bis zum 13. ´März, in Morys Hofbuchhandlungen in Bad Dürrheim, Villingen und Trossingen und in der Buchhandlung Bücherstube Seyfried in Schwenningen. Weitere Informationen bei Bedarf unter Telefon 07464/4171.