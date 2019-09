von Wolf-Wilhelm Adam

Seit dem April dieses Jahres ist das Café Malta im Generationentreff Lebenswert eine feste Institution in Bad Dürrheim. Es handelt sich dabei um ein Angebot des Malteser Hilfsdienstes, das sich an demenziell veränderte Menschen richtet. Einmal pro Woche sind diese Menschen eingeladen, gemeinsam einen Nachmittag zu verbringen und dabei Freude und Spaß zu erleben. Gleichzeitig bietet es etwa den Angehörigen, die sonst für die Pflege zuständig sind, eine Auszeit und stundenweise Entlastung von der Pflege.

Für die Einrichtung dieses neue Angebot in der Kurstadt wurden im April Helfer gesucht, die auf ehrenamtlicher Basis die Nachmittage gestalten und gleichzeitig natürlich auch betroffene Personen, die von dem Angebot Gebrauch machen wollen. Wie wird das Café Malta angenommen? Gibt es genügend Helfer? Der SÜDKURIER hat bei Sabine Huber, der Koordinatorin für Demenzdienste nachgefragt.

„Helfer haben wir tatsächlich einige gefunden“, berichtet Huber erfreut. Da zur gleichen Zeit in Donaueschingen ein solches Café etabliert wurde, tauschen sich die Helfer untereinander aus und betreuen teilweise beide Cafés. „Insgesamt haben wir sieben ehrenamtliche Frauen gefunden, die sich hier mit einbringen“, berichtet Sabine Huber weiter. Ein Teil habe bereits die dazugehörige Schulung absolviert, der andere Teil beginne am 25. September mit der dann neu startenden Schulungsreihe. Mittwochs von 18 bis 21.15 Uhr wird an zehn Abenden die Grundlage für die Betreuung demenziell veränderter Personen gelegt. Die Qualifikation, die jeder Teilnehmer erhält, nennt sich dann auch „Demenziell veränderte Menschen verstehen und begreifen“.

Eine derjenigen, die die Schulung bereits hinter sich hat und seither mit den Menschen hier in Bad Dürrheim und in Donaueschingen arbeitet, ist Christa Hauger aus Brigachtal. Sie habe die Schulungsmaßnahme in erster Linie als gewinnbringend und äußerst informativ empfunden. „Das Thema hat mich eh schon interessiert und so kann ich bestätigen, dass die Schulung vor allem Sicherheit im Umgang mit den demenziell veränderten Menschen gibt“, sagt sie und ergänt: „Ich mag ältere Menschen und finde es toll, helfen zu können.“ Für sie sei das Ehrenamt schon immer ein wichtiger Teil ihres Lebens. Seit über 30 Jahren engagiert sich Christa Hauger im Sportverein, bringt sich im Seniorenheim mit ein und hat bei der ersten Informationsveranstaltung der Malteser direkt zugesagt, sich auch hier engagieren zu wollen. „Es ist ein schönes und bestätigendes Gefühl, wenn die Menschen einem ein Lächeln zurückgeben, mit Freude kommen und mit Freude auch wieder gehen“, resümiert sie die ersten Monate.

Sabine Huber berichtet aber auch, dass das Café Malta in Bad Dürrheim bislang noch sehr wenig angenommen und genutzt werde. „Aktuell haben wir eine Person, die wöchentlich bei den Treffen dabei ist“, so die Koordinatorin. Das sei natürlich sehr wenig – in Donaueschingen sind es fünf Menschen, doch die Malteser wüssten aus Erfahrung, dass dieses Angebot Zeit braucht, um sich zu etablieren. „Anfangs ist die Hemmschwelle sehr hoch. Demenziell veränderte Menschen leben oft in einer gewissen Isolation, oder wollen die Diagnose nicht annehmen. Hier braucht es Zeit und viel Mundpropaganda“, weiß Sabine Huber. Das Angebot in Bad Dürrheim stehe grundsätzlich aber auch Menschen aus der Umgebung offen.

Der Organisationsaufwand ist niedrig. Es gibt mit Sabine Huber nur eine Ansprechpartnerin, die Pflegekasse übernimmt in der Regel die Kosten und es gibt sogar einen Abhol- und Bringdienst, der die Betroffenen zum gemeinsamen Nachmittag abholt und wieder nach Hause fährt. Die Nachmittage sind stets abgestimmt auf die früheren Vorlieben der Menschen. Mal wird gestrickt, es gibt Bewegungs- und Gedächtnistraining und immer wird gesungen. „Das machen die Menschen besonders gerne und es ist immer wieder erstaunlich, wie verankert Liedtexte alten Liedgutes noch sind“, erzählt Christa Hauger.

Die Nachmittage sollen Lebensfreude vermitteln und dabei unterstützen, Fähigkeiten zu stärken und erhalten, die noch da sind. Sabine Huber kann nur jeden, der von Demenz betroffen ist, dazu ermuntern, es einfach einmal auszuprobieren. „Wenn die Leute erst einmal da sind, kommen sie gerne wieder.“