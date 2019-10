von man Mandy Heinze

Der Kilbigsonntag ist in Öfingen traditionell Schlachtfestsonntag, an dem die Feuerwehr für das Mittagessen in der Osterberghalle sorgt – deftig mit Bratwurst, Blutwurst, Leberwurst, Kesselfleisch, Sauerkraut und Kartoffelbrei.

Schlachtfest Öfingen

Herrliches Herbstwetter lockte unzählige Gäste in die Osterberghalle und anschließend zu einem Spaziergang rund um Himmelberg und Osterberg. Gleichzeitig konnten sich die zahlreichen Gäste über die musikalische Unterhaltung durch den Musik- und Trachtenverein freuen. Die Abteilung Bad Dürrheim stellte an diesem Nachmittag außerdem ihren neuen Rüstwagen vor, der von allen Seiten ausgiebig bewundert wurde. Die Kinder freuten sich derweil über die Fahrten mit dem Öfinger Feuerwehrfahrzeug zum Öfinger See und fanden dabei besonders das laute Martinshorn beeindruckend. Bilder: Mandy Heinze