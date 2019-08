Zur Veröffentlichung unseres Artikels vom Samstag, 3. August, zum bevorstehenden Betreiberwechsel beim Best Western Hotel Soleo am Park, erreicht uns folgende Stellungnahme der Dormotel-Hotelbetriebsgesellschaft mbH aus Freiburg, dem derzeitigen Betreiber des Hotels.

Dem Zitat des Bürgermeisters, der eine „gut geführte Hotellerie“ als wichtig bezeichnet, sei nicht zu widersprechen, heißt es in der Mitteilung. „Das könnte im Zusammenhang aber bedeuten, wir hätten keine gute geführte Hotellerie in den letzten Jahren „geliefert“. Das möchte ich nicht so stehen lassen“, erklärt Marketing-Manager Christoph Hansen-Hagge.

Er führt weiter aus: Man habe vor zehn Jahren eine bereits mehrjährig geschlossene Immobilie, die dem Verfall ausgesetzt gewesen wäre – und das an prominenter Stelle des Kurortes, mit Bauzaun, eingeschlagenen Fenstern und vielem mehr – übernommen. Mit Hilfe der Kongregation sei diese zunächst provisorisch wiederhergerichtet als 3 Sterne-Einfachhotel und mit hohem wirtschaftlichem Risiko für die Kongregation und Dormotel wiedereröffnet und betrieben.

Nach einer „Testphase“ mithilfe der Kongregation mit vergleichsweise kleinem Budget renoviert und weiterbetrieben als sehr ordentliches 3–Sterne-Hotel, mit viel Kreativität, Know how und besten Bewertungen. Trotz großer Bedenken angesichts eines schwierigen Standortes, habe man das Hotel dank der persönlichen langjährigen Geschäftsbeziehungen in eine internationale Marke (Best Western) integriert, verbunden mit weiteren Investitionen und Risiken angesichts des Standortes zur damaligen Zeit und man habe das Haus damit zu wirtschaftlichem Erfolg geführt.

Das habe auch bedeutet: Einnahmen für die Stadt Bad Dürrheim, Einnahmen für die Gastronomie vor Ort und vieles mehr. Ein Wort des Dankes an die Kongregation, der das Interesse von Bad Dürrheim stets ein großes Anliegen war, solle ebenfalls Erwähnung finden. „Wir jedenfalls haben die Kongregation bestärkt, durch den Verkauf, einer großen touristischen Konzeption in Bad Dürrheim den Weg frei zu machen“ hebt Hansen-Hagge hervor.