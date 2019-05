von SK

Bad Dürrheim (sk) Das Ballonfestival fällt dieses Jahr aus, gibt Joachim Limberger, Mitinitiator und Mitorganisator des großen Festivals, bekannt.

„Seit dem vergangenen Herbst wurden Planungen angestellt, die das Ballonfestival und vor allem das vielfältige musikalische Rahmenprogramm wetterfester machen sollen“, erklärt Limberger in seinem Schreiben. Dafür sei vor allem ein großzügiges Zelt notwendig, das den Besuch der Rahmenveranstaltungen auch bei schlechter Witterung erlaubt.

Neben der wetterfesten Gestaltung des Festplatzes sei vor allem auch eine solide Finanzierung des Festivals von Nöten. Das Festivalteam befinde sich

deshalb zurzeit in Gesprächen mit den bisherigen und möglichen neuen

Sponsoren, um die finanzielle Basis des Festivals deutlich ausweiten zu

können. Die geplanten konzeptionellen Änderungen und insbesondere die

Gewinnung neuer Sponsoren benötig jedoch einiges an Zeit. Es sei leider für das Jahr 2019 nicht gelungen, die vom Festivalteam in dieser Hinsicht selbst gesteckten hohen Ziele zu erfüllen.

Ballonfestival ist abgesagt

Limberger: „Die Macher des Ballonfestivals haben sich deshalb schweren Herzens entschieden, im Jahr 2019 kein Ballonfestival durchzuführen und mit voller Kraft daran zu arbeiten, dass das 17. Internationale Ballonfestival vom 4. bis 6. September 2020 stattfinden kann.“ Auch wenn sich Enttäuschungen sicher nicht ganz vermeiden ließen, bittet

das Festivalteam um Verständnis für die Entscheidung.

Gutscheine behalten ihre Gültigkeit

Gutscheininhaber von Ballontickets aus den Vorjahren, die eine Fahrt beim diesjährigen Festival durchführen wollten, können sich unter Telefon 0172/7993075 bei Joachim Limberger melden. Die offenen Fahrten werden auf Wunsch von Ballonsport Bölling in Brigachtal durchgeführt. Die Tickets behalten aber auch im nächsten Jahr ihre Gültigkeit.

Das gesamte Festivalteam bedankt sich vielmals bei allen Sponsoren,

Helfern und Unterstützern der vergangenen Jahre. Ohne sie wäre dieses

grandiose Festival undenkbar. Da für die Zukunftsfähigkeit des Festivals nun insbesondere weitere Sponsoren gesucht werden, dürfen sich Interessenten gerne unter der oben genannten Telefonnummer oder unter info@ballonfestival.de melden. Kontakt: Ballonfestival Bad Dürrheim, Joachim Limberger, Hammerbühlstraße 13, 78073 Bad Dürrheim, Telefon 0172/799 3075.