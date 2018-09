vor 3 Stunden

Das Ballonfestival 2018 in Bad Dürrheim im Video-Rückblick

Das Ballonfestival 2018 in Bad Dürrheim war trotz Regenwetter ein Erfolg. Ballonglühen, Feuerwerk und ein buntes Rahmenprogramm lockten vor allem am Samstag zahlreiche Besucher an. Hier können Sie sich einige Festival-Höhepunkte in Videos und Bildern noch einmal ansehen.