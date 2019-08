von SK

Traditionelle afrikanische Tänze aus Mali, gemischt mit etwas Pop und Rock, erwartete die Gäste der Espan Klinik in Bad Dürrheim beim mitreißenden Auftritt der Tanzgruppe „African Royal Ballet Djiby Kouyate“ von der Mali-Kinderhilfe.

„Wir haben als die Anfrage der Kinderhilfe kam keinen Moment gezögert, das in unser Programm mit aufzunehmen“, erklärte Susanne Schröder von der Espan-Klinik, denn dies diene nicht nur einem guten Zweck, sondern sorge auch für etwas Abwechslung bei den Gästen der Klinik. Von Juli bis September und bereits zum siebten Mal ist die afrikanische Tanzgruppe, bestehend aus neun Straßenkindern und -jugendlichen aus Mali, quer durch Europa auf Tournee.

Fast jährlich wird durch ganz Deutschland getourt

Mit der Tournee werden Spenden gesammelt, um Hilfsprojekte vor Ort erfolgreich realisieren zu können. „Wir sind immer in ganz Deutschland unterwegs, von Travemünde bis Bad Dürrheim“, erzählt Djiby Kouyate, Organisator und Mitbegründer der Gruppe. Seit dort gehe man fast jährlich auf Tournee. Zu sehen ist die Gruppe auf Afrika-Festivals, Stadtfesten, in vielen verschiedenen Einrichtungen, bei Benefizveranstaltungen und trat auch schon beim Eine-Welt-Laden Karibuni auf.

Die Mitglieder des gemeinnützigen Vereins mit Sitz in Stuttgart arbeiten ehrenamtlich, denn nur so würden die Gelder genau dorthin kommen, wo sie auch benötigt würden, wird erklärt. Dieses Jahr werden die gesammelten Gelder speziell für das neue Kinderdorf „Sun Mali„, mit eigener Werkstatt, Tierhaltung und Landwirtschaft verwendet, welches bis zu 80 Mädchen und Jungen Platz bieten soll. „Ich hoffe, dass bis Ende Oktober schon die ersten Kinder dort wohnen werden“, so Kouyate.

Die Kinder erhalten eine richtige Ausbildung

Man könne sich die Anlage wie ein Internat vorstellen. Die Kinder würden nicht nur versorgt, sondern erhalten auch eine fundierte schulische, handwerkliche und landwirtschaftliche Ausbildung. Der westafrikanische Binnenstaat zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Mangelernährung, Krankheiten und Analphabetismus sind die größten Missstände. 70 Prozent der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze.