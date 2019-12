Immer mit fast einem Jahr Zeitversatz hält der DRK-Ortsverein Bad Dürrheim seine jeweilige Jahreshauptversammlung ab, was den in früheren Jahren erst spät vollendeten Bilanzen für den Rechenschaftsbericht geschuldet ist.

Das Jahr 2018 war für das Bad Dürrheimer Rote Kreuz ein ganz besonderes Jahr. Erstmals sei die Anzahl der Aktiven und Fördermitglieder auf insgesamt über 900 angestiegen. Nachdem die durchschnittliche Fördermitgliedschaft sieben Jahre betrage, war für diesen Erfolg eine erneute Werbeaktion dringend erforderlich.

2018 wurden von den 50 aktiven Mitgliedern bei über 46 Veranstaltungen Sanitätsdienste geleistet. Neben diesen Diensten im eigenen Zuständigkeitsbereich, waren die Helfer zur nachbarschaftlichen Unterstützung in Villingen, Schwenningen und Weiler im Einsatz, berichtete Gula weiter. Insgesamt kam es zu 73 Realeinsätzen, 2019 sind es bis jetzt 83. Insgesamt sieben Blutspendetermine in Bad Dürrheim und Brigachtal wurden 2018 abgehalten. 961 Spenden wurde angenommen, im Vergleich zu 2017 ein Minus von 129 Spenden.

Das Jugend-Rotkreuz beteiligte sich unter anderem am Blaulichttag an der Ostbaarschule und bei den Übungen der Feuerwehren. Man sei stolz auf die neun Jugend-Rotkreuzler, so die Gruppenleiter Andreas Fritsche und Werner Kolsdorf.

Kassiererin Elvira Reich-Porè berichtete über einen negativen Kassenabschluss, zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass sich das bereits dieses Jahr aufgelöst haben könnte, ganz sicher wohl aber in 2020. Ihr wurde von den Kassenprüfern einwandfreie Arbeit bescheinigt.

Geehrt wurde Claudia Fluck für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft mit einem Treuedienstabzeichen in Silber, Manuela Gula erhielt für ihr 25-jähriges Engagement die DRK-Ehrennadel in Silber. Treuedienstabzeichen in Bronze für zwei Dekaden erhielten Gerda Dittgen und Manfred Grimberg, Ilse Dora Bickelhaupt sowie Marvin Martin wurde für jeweils fünf aktive Dienstjahre eine Auszeichnungsspange überreicht.