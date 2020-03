von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Geradezu haufenweise sind gerade Absagen von Veranstaltungen in der Stadt zu verzeichnen. Erst kürzlich hat die Kur- und Bäder (KuBä) GmbH als Vorsichtsmaßnahme sämtliche größeren Veranstaltungen abgesagt, beziehungsweise Veranstaltungen an denen vorzugsweise Senioren – als besonders gefährdeter Personenkreis – teilnehmen. Das KWA-Kurstift hat für März ebenfalls sämtliche Veranstaltungen abgesagt. Auch anderweitig organisierte Veranstaltungen finden nicht statt und Feuerwehrabteilungen der Teilorte führen ihre Hauptversammlungen nicht durch.

Die neuesten Absagen erstrecken sich nun auf das Frühstückstreffen der Frauen in der Osterberghalle in Öfingen am Samstag, 14. März, mit 200 angemeldeten Gästen, das Klassik-Live-Konzert im Hotel Solegarten am Mittwoch, 18. März und die Jubiläumsveranstaltung mit Kabarett-Abend mit den „Bure zum Alange“ des Musik- und Trachtenvereins Öfingen am 21. und 22. März mit 400 verkauften Karten.

Die Konsequenzen sind teilweise gravierend, besonders wenn es um Verdienstausfälle geht. Aktuell werden etwa bei der KuBä die einzelnen Verträge mit den Künstlern geprüft, wie die Regulierung für den Ausfall der Honorare handzuhaben ist. Derzeit laufe auch eine Umfrage unter den Gastgebern, ob Rückgänge bei den Übernachtungen zu verzeichnen sind.

Der SÜDKURIER hat – sofern die Klinikvertreter in der Kürze der Zeit telefonisch erreichbar waren – nachgefragt, welche Vorsichtsmaßnahmen an den ortsansässigen Kliniken ergriffen wurden.

Espan-Klinik: „Wir haben hier schwer Lungenkranke, die gefährdet wären, wenn sie sich anstecken“, erklärt Chefarzt Horst Wittstruck. Generell halte man sich an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI). Deshalb versuche man im Vorfeld zu klären beziehungsweise frage die Patienten ab, ob sie Kontakt mit Infizierten hatten, oder ob sie in einem Risikogebiet waren. Treffe ein Merkmal zu, werde ein Patient nicht zur Reha-Behandlung aufgenommen. Entsprechend des RKI werde im Haus Desinfektionsmittel eingesetzt, die Nies- und Hustenetikette werde den Patienten grundsätzlich vermittelt, dem Personal wurden entsprechende Anweisungen erteilt. Außerdem wurden den Mitarbeitern aktuell Kongressbesuche verboten. Inzwischen sei auch beschlossen worden, Besucher nicht mehr zuzulassen.

