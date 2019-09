Der Projektchor „Songs and More“ (SAM) aus Sunthausen lädt zu seinem jetzt beginnenden, neuen Projekt herzlich neue Sängerinnen und Sänger ein.

Die Proben für das neue Projekt beginnen am Donnerstag, 19. September, um 20 Uhr, in der alten Schule in Sunthausen. Wer Freude am Singen hat und dabei sein möchte, ist zu diesem besonderen Musik-Projekt ganz herzlich willkommen. Einfach vorbeikommen und mitsingen, heißt es seitens der Stammsänger.

Unter der Leitung von Peter Eisenschmidt aus Trossingen ist ein Konzert geplant, das im ersten Teil klassisch-romantisch mit der Missa Festiva von John Leavitt beginnt. Im zweiten Teil wird es rockig und es kommen Musikstücke aus der aktuellen Popszene zur Aufführung, wie zum Beispiel Lieder von Adele und als besonderer Musikgenuss die Bohemian Rhapsodie der Musikgruppe Queen. Es soll wieder ein ganz besonderes Konzert werden.