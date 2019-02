von Sabine Naiemi

Mit Joachim Lange, dem zweiten Kandidaten für die Bürgermeisterwahl, hat das Wahl-Karussell zur Abstimmung am 31. März nun etwas Fahrt aufgenommen. Lange tritt als unabhängiger Kandidat an. Der 62-Jährige legt ein umfangreiches Paket an Ideen darüber vor, was ihm auf "dem Weg in die Zukunft" wichtig ist. Der SÜDKURIER sprach mit ihm am Mittwoch.

