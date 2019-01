von Sabine Naiemi

Für die LBU erklärt Stadtrat Wolfgang Kaiser am Freitag: "Gemeinderäte der Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) haben sich in einem ausführlichen persönlichen Gespräch und in Telefonaten über die Vorstellungen von Herrn Berggötz informiert und mit ihm diskutiert."

Kaiser weiter: Dabei stellte sich in einer Reihe von Fragen heraus, dass Herr Berggötz sehr offen ist für die Kernanliegen der LBU wie Bürgerbeteiligung, Natur- und Umweltschutz, ein gutes Miteinander von Jung und Alt sowie sowie eine gute Verbindung von touristischen und Bürgerinteressen in Kernstadt und Teilorten. Viele Fragen müssen erst noch genauer erörtert werden. Die LBU ist aber nach diesen Gesprächen offen für die Unterstützung einer überparteiliche Kandidatur von Herrn Berggötz für das Bürgermeisteramt in Bad Dürrheim und wird ihn zeitnah zu einer Fraktionssitzung einladen."