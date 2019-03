Als Erstes führt Wolfgang Rahm ins Gewerbegebiet in Kehlen. Während der Einarbeitung in die Themen für den Wahlkampf habe er erfahren, dass hier ein Unternehmen seit Jahren vergrößern wolle und nicht könne, da keine Gewerbeflächen zur Verfügung ständen, erzählt der 54-jährige Kriminalhauptkommissar. „Da muss man was machen und schauen, welche Optionen es gibt“, sagt Rahm. Denn das Gewerbegebiet sei für Bad Dürrheim wichtig.

Vom Gewerbegebiet geht es mit dem Auto Richtung Stadtkern von Bad Dürrheim und zu Fuß weiter durch den Kurpark zum Solemar.

Solemar: Privater Ruhepol und Perle der Stadt

Das Solemar kenne er gut, erzählt Rahm. „Meine Frau und ich haben hier schon öfters einen Erlebnistag eingelegt“, sagt der 54-Jährige. In einer Zeit, in der alles immer hektischer werde, sei auch für sie ganz wichtig, einen Ruhepol zu haben. Und diesen hätten sie im Bad Dürrheimer Wellnesszentrum gefunden, so Rahm. Für ihn ist das Solemar die „Perle Bad Dürrheims“, doch er sieht auch Verbesserungspotenzial.

Vom Solemar ist der nächste Ort, den Rahm zeigen will, nicht weit entfernt: die ehemalige Klinik Irma.

Ruine Irma: Schandfleck und Image-Schaden

Bereits bei seinen früheren Besuchen in Bad Dürrheim sei ihm die Ruine Irma ins Auge gestochen, erzählt Rahm und zieht einen Vergleich zu Palermo, wo er sich als Experte für organisierte Kriminalität in den vergangenen Jahren oft aufgehalten habe. „Wenn ich jeweils die Bauruinen im Herzen der sizilianischen Hauptstadt gesehen habe, tat mir das weh“, sagt der Kriminalhauptkommissar des Landeskriminalamtes in Stuttgart. „Jedoch sind die Gegebenheiten in Italien andere als hier. Es kann doch nicht sein, dass Bad Dürrheim solche Bauruinen zulässt.“ Dagegen müsse dringend etwas getan werden.

Einen wahren Kontrast zur Irma bildet der nächste Ort, den Rahm ausgesucht hat: Eine grüne Wiese bei Hochemmingen.

Die Natur: Lebensraum für Mensch und Tier

Ein Leben im Einklang mit der Natur sei ihm ganz wichtig, sagt Rahm. Der 54-Jährige kommt ins Schwärmen, wenn er von der mehrjährigen Blumenwiese erzählt, die er bei der Gemeinde Epfendorf angelegt hat. Ihm und seiner Frau gehören auch 50 Obstbäume sowie Pferde in Offenstallhaltung. Für die Pflege der Bäume ist der Schwiegervater zuständig und für die der Pferde ein Landwirt. Leider fehle ihm die Zeit, sich selbst darum zu kümmer, sagt Rahm: „Hätte ich mehr Zeit, würde ich das Hobby meines Vaters ergreifen und Imker werden.“

Die grüne Wiese bei Hochemmingen steht für Rahm sinnbildlich für dieses Leben im Einklang mit der Natur. Doch dafür müssten auch Möglichkeiten geschaffen werden, dass sich die Menschen entfalten könnten und vor allem für junge Familien Wohnraum geschaffen werde.

Von der Wiese ist es nicht weit zum Ortskern von Hochemmingen. Dem letzen Ort auf der Vorstellungstour.

Hochemmingen: „Wir“-Gefühl stärken

Als er sich mit dem Gedanken angefreundet habe, als Bürgermeister zu kandidieren, hätten er und seine Frau mit ihrem Hund alle Ortsteile Bad Dürrheims erwandert, erzählt Rahm. „Die Landschaft hier ist eine total andere als bei uns in der Region“, sagt Rahm, der mit seiner Familie in Dietingen bei Rottweil lebt.

Wenn er mit den Bürgern der verschiedenen Ortsteile spreche, bekomme er mit, dass es beim Wir-Gefühl in der Gemeinde Optimierungsbedarf gebe. Das wolle er ändern, sollte er Bürgermeister werden, sagt Rahm.

Rahm hat auch bereits Ideen, wie die Attraktivität Bad Dürrheims und der Ortsteile gesteigert werden könnte. „Durch die Erweiterung der Freizeitangebote: Zum Beispiel durch den Bau eines Kletterparks hier in Hochemmingen oder eines kleinen Astrologiezentrums bei Meteomedia in Öfingen.“

Zur Person

Wolfgang Rahm wurde am 13. Januar 1965 in Oberndorf am Neckar geboren und ist im Ortsteil Beffendorf aufgewachsen. Der 54-jährige Kriminalhauptkommissar lebt in Dietingen bei Rottweil. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Nach dem Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt (FH) folgte das Studium an der Hochschule für Polizei. Rahm ist seit 20 Jahren beim Landeskriminalamt in Stuttgart tätig, davor war er neun Jahre lang bei der Kriminalpolizei in Rottweil. Er ist Experte für organisierte Kriminalität, speziell für die italienische Mafia.