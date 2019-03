Der erste Ort, an den Jonathan Berggötz eingeladen hat, ist untrennbar mit seiner Kindheit und Jugend verbunden: die Evangelische Kirche in Bad Dürrheim. Hier hat sein Vater, Theodor Berggötz, von 1992 bis 2008 als Gemeindepfarrer gewirkt. „Als Sohn des Pfarrers wächst man auch ein bisschen in der Gemeinde auf“, erzählt Berggötz. Als Jugendlicher sei er dann auch ehrenamtlich tätig gewesen, als Jungscharleiter und Leiter der Kindergottesdienste. Das sei eine prägende Zeit für ihn gewesen, sagt der 32-Jährige.

Als Kind habe er auch lange Zeit Pfarrer werden wollen, erzählt Berggötz: „Bis zum Alter von 13 Jahren war das mein Berufswunsch. Ich glaube, man will immer das werden, was der Papa ist.“ Aber irgendwann hatte er dann einen anderen Beruf vor Augen: Bürgermeister. „Weil man als Bürgermeister auch Gesellschaft gestalten, die Gemeinschaft voranbringen und Werte weitergeben kann“, erklärt Berggötz. Natürlich habe er damals, als knapp 14-Jähriger, nicht genau gewusst, was das bedeutet, Bürgermeister zu sein. „Aber ich wusste, dass es jemand ist, der viel mit Menschen zu tun hat. Und das hat mir gefallen“, so Berggötz.

Doch auch wenn sich der Berufswunsch Pfarrer irgendwann verflüchtigte, spielte und spielt Religion im Leben von Jonathan Berggötz weiterhin eine wichtige Rolle. „Das geht schon damit los, dass ich vor dem Essen bete und immer mal wieder im Gottesdienst bin.“ Und gerade im täglichen Umgang spiele das christliche Menschenbild für ihn eine große Rolle, betont Berggötz: „Thema Nächstenliebe: Wie gehe ich mit den anderen um? Das finde ich, muss auch ein Bürgermeister beherzigen. Das heißt nicht, dass er sich um alles kümmern muss, aber er sollte auch die Schwächeren zumindest im Blick haben.“

Solemar: Ort der Kindheit und Herzstück

Ein weiterer Ort aus Berggötzs Kindheit ist das Solemar: „Während alle anderen im Minara schwimmen gelernt haben, sind meine Eltern mit mir immer ins Solemar“, sagt Berggötz. Da er als Kind Probleme mit den Atemwegen gehabt habe, sei er auch oft in die Salzgrotte gegangen. Heute ist das Solemar für Berggötz das Herzstück Bad Dürrheims.

Als Jugendlicher sei er dann zum Schwimmen öfter ins Minara als ins Solemar gegangen, erzählt Berggötz. Auch sonst war er sportlich aktiv: Hat bis zu einem Schienbeinbruch mit 15 Jahren Fußball beim FC Bad Dürrheim gespielt und anschließend Tennis, bis er als 19-Jähriger für ein Freiwilliges Soziales Jahr nach Jerusalem ging. „Im Fußball spielte ich in der Abwehr, weil ich zwar nie ein guter Spieler war, aber immer ein Kämpfertyp, der dem Ball bis zum Umfallen nachgerannt ist“, erzählt Berggötz. Im Tennis sei es genauso gewesen: Er habe viele Spiele gewonnen, obwohl er nicht gut gespielt habe: „Aber ich habe jeden Ball zurückgebracht, bis der Gegner die Fehler gemacht hat.“

Hockeyplatz Hochemmingen: Erinnerung an einen guten Freund

Außerhalb der Vereine spielte Berggötz mit Freunden auch Tennis und Fußball auf dem Sportplatz in Hochemmingen. Doch der Grund, weswegen er ihn als nächsten Ort ausgewählt hat, ist ein anderer: „Der Hockeyplatz Hochemmingen ist sehr emotional für mich“, sagt Berggötz. Er sei mit Samuel Ketterer, der 2005 mit Ski-Freunden beim Seilbahnunglück von Sölden ums Leben kam, befreundet gewesen. Im Gedenken an Samuel baute dessen Familie mithilfe zahlreicher Spenden und Ehrenamtlichen den Hockeyplatz. Für Berggötz, der bei der Eröffnung eine Lesung hielt, ein schönes Zeichen, was eine Gemeinschaft zustande bringen kann (Anm. der Red.: Im Video fehlt der Anfang des Satzes: „Seit Beginn bin ich...“).

Ehrenamtliches Engagement spielt für Jonathan Berggötz bis heute eine wichtige Rolle: Er gehört dem baden-württembergischen Landesvorstand der Europa-Union an und sitzt als deren Vertreter im Rundfunkrat des SWR. Während des Studiums an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl gründete er den dortigen Ableger der Jungen Europäer, gehörte drei Jahre lang deren Landesvorstand an und realisierte verschiedene Projekte wie eine Simulation des Europäischen Parlaments im baden-württembergischen Landesparlament.

Rathaus: Praktikum und Bachelorarbeit

Dass Berggötz zum Studium nach Kehl zog, war kein Zufall, wie er erklärt: „Ich habe mir den Studienort bewusst ausgesucht, mit dem Ziel, dereinst Bürgermeister zu werden.“ Rund 80 Prozent der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Baden-Württemberg hätten wie er die Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl besucht.

Sein Vor-Praktikum für das Studium absolvierte Berggötz im Rathaus von Bad Dürrheim und kehrte später auch für seine Bachelorarbeit in seine Heimatstadt zurück.

In seiner Bachelorarbeit beschäftigte sich Berggötz mit den Chancen, Stärken, Schwächen und Risiken des Stadtmarketings in Bad Dürrheim, vor allem in Bezug auf die Innenstadt. Er sei von der Verwaltung und den Einzelhändlern mit offenen Armen empfangen worden und habe in den vier Monaten, während derer er für seine Abschlussarbeit vor Ort war, eine intensive Unterstützung erfahren, betont Berggötz.

Ostbaar: Im Wahlkampf besser kennengelernt

Zum Schluss führt Jonathan Berggötz an einen Ort, den er erst im Zuge seines Wahlkampfs kennenlernte: Den Aussichtspunkt beim Grillplatz Unterzieren.

Bei den Ortsrundgängen nehme er das Gefühl wahr, dass das Geld in der Kernstadt bleibe und wenig in die anderen Ortsteile fließe, sagt Berggötz: „Es ist wichtig, dass man ein Wir-Gefühl mit der Ostbaar hinkriegt und dass hier je nachdem auch mehr Wohngebiete ausgewiesen werden, damit die jungen Leute hierbleiben können.“

Zur Person

Jonathan Berggötz ist am 2. Dezember 1986 in Heidelberg geboren. Als er fünf Jahren alt war, zog seine Familie von Triberg nach Bad Dürrheim. Berggötz besuchte hier die Grundschule und machte sein Abitur am Wirtschaftsgymnasium in Villingen-Schwenningen. An der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl machte er einen Abschluss in Public Management. Der 32-Jährige ist seit 2018 als Stabsstellenleiter Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Citymanagement bei der Stadt Rastatt tätig.