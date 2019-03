Die SÜDKURIER-Redaktion hat Kandidat Jonathan Berggötz Fragen zu fünf Themenbereichen gestellt, die Bad Dürrheim aktuell bewegen, und den 32-Jährigen darum gebeten, in maximal drei Sätzen zu antworten. Das ist das Ergebnis:

Die Mieten in Bad Dürrheim sind im landesweiten Vergleich sehr hoch, Sozialwohnungen kaum vorhanden. Empfinden Sie das als Missstand und wenn ja, wie wollen Sie diesem entgegenwirken?

„Grundsätzlich sind die hohen Miet- beziehungsweise Kaufpreise ein Zeichen für die Attraktivität Bad Dürrheims. Eine wichtige Aufgabe wird sein, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, gerade auch für die, die bereits am Ort beheimatet sind. Durch die Ausweisung von Wohnbaugebieten und ein aktiveres Flächenmanagement der Stadt kann dies – zumindest was den städtischen Teil der Baukosten angeht – teilweise gelingen.“

Bad Dürrheim zählt zu den „ältesten“ Gemeinden Baden-Württembergs. Das Medianalter liegt laut Gemeinde bei 56,6 Jahren. Ist das für Bad Dürrheim ein Problem und wenn ja, wie kann der Überalterung Bad Dürrheims entgegengewirkt werden?

„Das Durchschnittsalter Bad Dürrheims ist in den letzten Jahren trotz Zuzugs junger Familien weiter gestiegen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass man hier seinen dritten Lebensabschnitt genießen kann und älter wird. Für mich wird es jedoch ein Schwerpunktthema sein, junge Menschen von den Vorzügen Bad Dürrheims zu überzeugen und entsprechende Maßnahmen durchzuführen.“

Was muss getan werden, um die Innenstadt, insbesondere die Friedrichstraße, attraktiver zu gestalten und den Einzelhandel in Bad Dürrheim zu fördern?

„Die Innenstadt ist als Platz der Begegnung, wichtig für den Einzelhandel und für Besorgungen. Die Attraktivierung und damit Steigerung der Aufenthaltsqualität der Innenstadt und der Erhalt beziehungsweise Ausbau der wohnortnahen Versorgung mit Gütern des täglichen Lebens und attraktiven Geschäften werde ich anpacken. Hierbei gilt es, die eine oder andere Stelle zu überplanen, die öffentlichen Verkehrsflächen neu zu ordnen, den Branchenmix zu erweitern und einen engen Austausch mit Einzelhändlern und Grundstückseigentümern zu pflegen.“

Die Realschule Am Salinensee platzt aus allen Nähten. Es besteht die Idee, an ihrer Stelle ein Bildungszentrum zu errichten. Gleichzeitig wird auch in Bad Dürrheim über Lehrermangel geklagt. Wie positionieren Sie sich zur Schulsituation in der Gemeinde?

„Der bisherige Zuspruch der Realschule zeigt den hervorragenden Ruf der Schule und über den Ausbau in Richtung Vierzügigkeit der Realschule muss rasch nachgedacht werden. Kurzfristig könnten sich Containerlösungen eignen, mittelfristig schwebt mir ein Bildungszentrum als „Haus des Lernens“ vor, das dauerhaft viele Synergieeffekte bieten könnte. Hierbei wäre auch ein Neubau denkbar, der in seiner Bau- und Funktionsweise modernen pädagogischen Konzepten entspricht und als bauliches Leuchtturmprojekt in Baden-Württemberg vom Land mitfinanziert wird. Mit dem neuen Gemeinderat werde ich eine Klausur zur Ausrichtung der Stadt Bad Dürrheim hinsichtlich unserer kommunalen Bildungsstruktur und Schulentwicklung durchführen.“

Der Tourismus ist das wirtschaftliche Standbein Bad Dürrheims. Die Gemeinde liegt auf Platz 6 der übernachtungsstärksten Orte im Schwarzwald. Was muss getan werden, damit dies so bleibt und in welche Richtung sollte sich der Tourismus entwickeln?

„Bad Dürrheim hat in den vergangenen Jahren – trotz Verlust der Bettenkapazität – eine positive Entwicklung hinsichtlich der Übernachtungszahlen genommen. Mit über 80 Millionen Euro Wertschöpfung, verteilt auf die unterschiedlichsten Akteure, wie Beherbergung, Gastronomie, Einzelhandel, sonstige Dienstleister und Gewerbetreibende ist der Gesundheits- und Tourismussektor in Bad Dürrheim ein zentrales wirtschaftliches Standbein. Um mit der wachsenden Konkurrenz mitzuhalten, sind neben einer attraktiven Infrastruktur und innovativen Produkten, insbesondere Investitionen in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht unabdingbar und es bedarf daher sowohl der Ansiedlung neuer attraktiver Übernachtungsbetriebe, als auch des zukunftssichernden Ausbaus der bestehenden Betriebe.“