Jens Wehner musste nicht lange überlegen, als wir ihn anfragten, ob er sich unseren Lesern anhand von fünf Orten in Bad Dürrheim vorstellen könne: „Dann treffen wir uns im Minara. Das Bad war für mich wie ein zweites Wohnzimmer“, sagt der 51-jährige Offizier der Bundeswehr. Wehner war in seiner Jugend 15 Jahre lang aktiver Schwimmer beim Schwimm- und Skiclub Bad Dürrheim und nahm für diesen auch an verschiedenen Wettkämpfen teil. Danach wirkte er noch rund drei Jahre als Trainer im Verein.

Video: Marcel Jud

„Während meiner aktiven Zeit war ich fast sieben Tage die Woche, mindestens zwei Stunden pro Tag im Minara“, erzählt Wehner. Er und andere Leistungsschwimmer des Vereins seien neben dem offiziellen Training jeweils noch abends schwimmen gegangen, wenn das Bad bereits geschlossen gewesen sei. Ihr damaliges Engagement sei wahrscheinlich der Grund dafür, dass fast alle Vereinsrekorde noch von Jochen Amman, Wilhelm Jäger und ihm gehalten würden, so Wehner.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Wenn er Bürgermeister werde, wolle er die Sanierungspläne für das Minara auf jeden Fall nochmals auf den Prüfstand stellen. „Eine Kommune sollte ihren Bürgern und den Gästen ein ordentliches Freizeitangebot bieten – und da gehört im Sommer auch eine Gelegenheit zum Schwimmen dazu.“ Natürlich könne man da über verschiedene Konzepte nachdenken, etwa die Umgestaltung in ein Naturbad, wie es in Trossingen bereits bestehe.

Wehners Elternhaus: Kindheit im Wald und auf Baustellen

Aufgewachsen ist Jens Wehners in der Unter Lehr. Seine Eltern gehörten Ende der 1960er Jahre zu den Ersten, die dort ein Haus gebaut haben. „Damals war die Unter Lehr erweitertes Kurgebiet und weil nach und nach mehr Häuser dazugekommen sind, bin ich als Kind auch viel auf Baustellen rumgerannt und habe den Bauarbeitern geholfen, Zement hochzutragen“, erinnert sich Wehner. Aber auch im nahegelegenen Wald habe er sich als Junge viel rumgetrieben: „Wir Kinder haben dort Baumhäuser gebaut und Cowboys und Indianer gespielt.“ Später, als Jugendlicher, wurde der Wald zu Wehners Trainingsgelände: „Ich konnte dort kilometerweit laufen – bis ins Wittmannsthal oder nach Hochemmingen.“

Video: Marcel Jud

Das Elternhaus in der Unter Lehr hat Jens Wehner geprägt. „Ich bin hier sehr behütet aufgewachsen und habe insgesamt fast 30 Jahre meines Lebens hier verbracht“, sagt der 50-Jährige.

Kindergarten: Freundschaften fürs Leben

Prägend waren für Jens Wehner auch seine drei Jahre im Kindergarten in Hochemmingen: „Mit diesem Ort verbinde ich viele schöne Kindheitserinnerungen.“ Hier habe er auch einige Sandkastenfreundschaften geschlossen, die bis heute hielten, sagt Wehner. In Erinnerung geblieben ist dem 50-Jährigen aber auch der Misthaufen gegenüber vom Kindergarten.

Video: Marcel Jud

Jens Wehner hatte auch die Grund- und Realschule in Bad Dürrheim besucht, bevor er an das Technische Gymnasium nach Schwenningen wechselte. Ein Klassentreffen 2014 in der Realschule am Salinensee sei sehr emotional gewesen, erinnert sich Wehner und gibt zugleich eine Anekdote zum Besten: „Meine ehemaligen Klassenkameraden haben zu mir gesagt: Du kannst ruhig Deutsch mit uns schwätze.“ Wehner gibt zu, dass er sich angewöhnt habe, Hochdeutsch zu sprechen, seit er vor 19 Jahren nach Thüringen gezogen ist. „Aber wenn ich mit Bad Dürrheimern zusammenkomme, bin ich jeweils schnell wieder in meinem Dialekt.“

Salinensee: Modellschiffe und Lebensrettung

Doch Wehner verbindet mit dem Salinensee nicht nur schulische Erinnerungen. Mit seinen Freunden habe er als Kind und Jugendlicher hier viel Zeit verbracht, um Modellschiffe ins Wasser zu lassen, im See zu schwimmen oder ihn paddelnd im Ruderboot zu überqueren. Und einmal musste er beim Teichmuschel-Fischen gar einem Kameraden das Leben retten.

Video: Marcel Jud

Etwas wehmütig erinnert sich Jens Wehner an das Seenachtsfest zurück, das früher am Salinensee stattfand. „Das war ein ganz toller Event, der super ankam.“ Man könne natürlich prüfen, ob man nicht wieder ein Seenachtsfest in Bad Dürrheim einführe, sagt Wehner.

Standesamt: Hochzeit nach dem Geburtstag

Nach dem Abschluss des Gymnasiums ging Jens Wehner zur Bundeswehr, für die er heute als Offizier in Erfurt tätig ist. Beim Bund lernte Wehner auch seine spätere Ehefrau kennen, als beide in Philippsburg arbeiteten. Sie ist auch der Grund für die Wahl seines letzten Ortes, den er hier vorstellt.

Video: Marcel Jud

Nach Stationen in Süddeutschland zog Jens Wehner mit seiner Frau und seinem ältesten Sohn vor rund 19 Jahren nach Thüringen. Seither ist er für die Bundeswehr in Ostdeutschland stationiert, wo auch sein jüngerer Sohn geboren wurde.

Bad Dürrheim Bürgermeisterwahl Bad Dürrheim: Kandidat Jens Wehner verrät drei seiner Visionen für die Stadt Das könnte Sie auch interessieren

Zur Person

Jens Wehner wurde am 23. März 1967 in St. Georgen geboren und ist in Bad Dürrheim aufgewachsen. Er ist verheiratet, hat zwei Söhne, 19 und 23, und eine Enkelin. Seine Frau ist Friseurmeisterin und betreibt einen eigenen Friseursalon. Wehner ist seit 1988 Berufssoldat/Offizier bei der Bundeswehr. An seinem Wohnort Gotha ist er aktives CDU-Mitglied und seit fünf Jahren Ortsvorsteher der Gemeinde Boilstädt.