Die SÜDKURIER-Redaktion hat Kandidat Jens Wehner Fragen zu fünf Themen gestellt, die Bad Dürrheim aktuell bewegen und ihn gebeten, in maximal drei Sätzen zu antworten. Das ist das Ergebnis:

Die Mieten in Bad Dürrheim sind im landesweiten Vergleich sehr hoch, Sozialwohnungen kaum vorhanden. Empfinden Sie das als Missstand und wenn ja, wie wollen Sie diesem entgegenwirken?

„Mit einem Hebesatz B von 500 Prozent liegt es auf der Hand, dass die Mieten in Bad Dürrheim sehr hoch sind, da die Vermieter diese Steuer zumeist auf die Miete umlegen. Daher muss Schritt für Schritt und mit Augenmaß eine stufenweise Senkung der Grundsteuer B, bei zeitgleichem Erschließen neuen Wohnraums erfolgen. Wohnraum in allen Preiskategorien ist ein „Muss“, um Bad Dürrheim zukunftsfähig aufzustellen. Das schließt auch den Sozialen Wohnungsbau in angemessenem Umfang sowie alle Ortsteile mit ein.“

Bad Dürrheim zählt zu den „ältesten“ Gemeinden Baden-Württembergs. Das Medianalter liegt laut Gemeinde bei 56,6 Jahren. Ist das für Bad Dürrheim ein Problem und wenn ja, wie kann der Überalterung Bad Dürrheims entgegengewirkt werden?

„Die Beantwortung dieser Frage geht „Hand in Hand“ mit Frage 1. Durch ein günstiges Wohnungsangebot, gepaart mit einer sinnvollen, maßvollen Weiterentwicklung von Handel, Gewerbe und Industrie in den Ortsteilen und im Kernort, zur Schaffung attraktiver, innovativer Arbeitsplätze in Bad Dürrheim, wird es gelingen, auch junge Familien und junge Erwerbstätige für den Wohn- und Arbeitsstandort Bad Dürrheim zu begeistern, dem ohnehin vielfach vorhandenen Wunsch nach Bad Dürrheim zu ziehen auch in Zukunft zu entsprechen und dabei das Medianalter schrittweise zu senken.“

Was muss getan werden, um die Innenstadt, insbesondere die Friedrichstraße, attraktiver zu gestalten und den Einzelhandel in Bad Dürrheim zu fördern?

„Zunächst bedarf es einer engen Zusammenarbeit zwischen Handel, Gewerbe (Gewerbeverein) und Stadtverwaltung, um gemeinsam Konzepte zu erarbeiten. Eine Umgestaltung der Friedrichstraße zu einer „echten“, attraktiven und schönen Fußgängerzone, die zum Kommen und Verweilen einlädt und gute Einkaufs- und Freizeitangebote für alle Generationen bereithält, wäre ebenso auf den Prüfstand zu stellen wie freies W-Lan und Events wie Streetfood-Festivals, Shoppingnächte oder ähnliches. Hier darf das „Stadtgrün“ ebenso wenig vergessen werden wie die Möglichkeit, alle Punkte in der Innenstadt ohne Inanspruchnahme des Individualverkehrs (Auto) zu erreichen – Stichwort City-Bus.“

Die Realschule Am Salinensee platzt aus allen Nähten. Es besteht die Idee, an ihrer Stelle ein Bildungszentrum zu errichten. Gleichzeitig wird auch in Bad Dürrheim über Lehrermangel geklagt. Wie positionieren Sie sich zur Schulsituation in der Gemeinde?

„Die Realschule am Salinensee war ursprünglich als Bildungszentrum geplant. Diesen Gedanken müssen wir wieder aufgreifen und darüber nachdenken, ob nicht der gesamte Bildungsstandort (Grundschule, Hauptschule, Werkrealschule) dorthin verlegt und ausgebaut werden soll. Die Einsparung einer Liegenschaft (Innenstadt/Schulstraße) und der damit verbundenen Kosten für zwei Schulstandorte wäre perspektivisch die Folge. Die zusätzliche Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe, eines Fachgymnasiums oder einer Berufsfachschule am Salinensee würde auf weitere Sicht das Bildungsangebot in Bad Dürrheim maßgeblich erweitern und hätte auch wieder eine Verjüngung der Bevölkerung insgesamt zur Folge.“

Der Tourismus ist das wirtschaftliche Standbein Bad Dürrheims. Die Gemeinde liegt auf Platz 6 der übernachtungsstärksten Orte im Schwarzwald. Was muss getan werden, damit dies so bleibt und in welche Richtung sollte sich der Tourismus entwickeln?

„Der Tourismus ist, neben dem Gewerbe, das zweite große Standbein unserer Stadt. Hier müssen wir heute Konzepte für die Zukunft entwickeln! Weg von der reinen Kur- und Bäder-Konzeption hin zu einem zusätzlichen Angebot für Aktiv- und Erlebnisurlaub über das gesamte Jahr hinweg. Entsprechend muss das Aktivitäten-, Freizeit- und Urlaubsangebot für ganz Bad Dürrheim, also auch besonders in den Ortsteilen, weiterentwickelt und Potentiale wie zum Beispiel der See in Sunthausen oder Erfolgsgeschichten, beispielsweise unser Reisemobilhafen oder das Solemar, fortgeschrieben und weiterentwickelt werden. Es muss uns gelingen, von derzeit immerhin rund 590 000 Übernachtungen pro Jahr wieder auf rund 1 000 000 Übernachtungen pro Jahr zu kommen, wie es bereits in der Vergangenheit der Fall war.“