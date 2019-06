von Sabine Naiemi

Wie kam es zu Ihrem Entschluss, Bürgermeister zu werden?

Mit 16 Jahren habe ich meine Ausbildung im öffentlichen Verwaltungsdienst bei der Gemeinde Betzweiler-Wälde begonnen. Damals war dort ein Bürgermeisterwahlkampf. Diesen habe ich sehr intensiv verfolgt und bin auch zu verschiedenen Wahlveranstaltungen gegangen. Ich habe schon damals den Entschluss für mich gefasst, weil dieser Wahlkampf mich sehr fasziniert hat, möglichst in jungen Jahren das Amt des Bürgermeisters anzustreben. Mit 23 Jahren wurde ich zum hauptamtlichen Ortsvorsteher in Waldachtal-Salzstetten gewählt und drei Jahre später wurde ich als jüngster Bürgermeister Baden-Württembergs in Tuningen mit 26 Jahren gewählt.

Würden Sie sich wieder für diesen Weg entscheiden?

Ja, weil Bürgermeister ein sehr vielfältiger und schöner Beruf ist.

Hat sich Ihr Herzinfarkt vor einem Jahr auf die Entscheidung ausgewirkt, nicht mehr für eine dritte Amtszeit anzutreten?

Ja, doch. Das muss ich schon sagen. Man fängt nach solch einem Einschnitt an, anders zu denken, sorgsamer und aufmerksamer zu leben.

Was war die größte Herausforderung in den ersten Jahren für Sie?

Ich habe mich von Anfang als Bürgermeister sehr wohl gefühlt. Da ich zuvor schon Ortsvorsteher war, habe ich mich in das Arbeitsfeld eines Bürgermeisters sehr schnell hineingefunden. Es war damals bestimmt eine Herausforderung, der ich mich aber gerne gestellt habe.

Was hat sich mit dem Wechsel von Tuningen nach Bad Dürrheim geändert?

Die Aufgabenstellung ist in Bad Dürrheim vielseitiger und auch komplexer. Der zeitliche Einsatz wesentlich höher, zumal man neben dem Kernort zusätzlich sechs Stadtteile mit zu entwickeln hat. Hinzu kommt das zusätzliche Aufgabenfeld des Tourismus.

Welches ist das markanteste Erlebnis Ihrer Amtszeit?

Über das überaus gute Wahlergebnis bei meiner Wiederwahl vor acht Jahren und die vergleichsweise hohe Wahlbeteiligung habe ich mich riesig gefreut. Das war ein toller Vertrauensbeweis, der mir viel Kraft für die zweite Amtsperiode gegeben hat. Auch die vielen und herzlichen Genesungswünsche nach meinem Herzinfarkt vor einem Jahr waren beeindruckend.

Wie empfinden Sie die Entwicklung der vergangenen Jahre?

Was sich in den vergangenen 16 Jahren hier in Bad Dürrheim entwickelt hat, ist das Ergebnis des Zusammenspiels von Gemeinderat, Ortschaftsräten, Ortsvorstehern, Bürgern, Verwaltung, Kur- und Bäder GmbH und Bürgermeister. Die Tatsache, dass Bad Dürrheim zweimal in das Stadtsanierungsprogramm aufgenommen werden konnte, löste viele Baumaßnahmen aus und wird auch in der Zukunft weiter zu einer guten Entwicklung beitragen. Für die gute Entwicklung in den Stadtteilen sorgten in besonderem Maße das Entwicklungsprogramm ländlicher Raum sowie die Modellprojekte Melap plus. Ein großer Erfolg war, dass unsere Stadt vor drei Jahren als Schwerpunktgemeinde dieser Förderkulisse anerkannt worden ist. Viele öffentliche und private Maßnahmen konnten so in den letzten Jahren sehr rasch umgesetzt werden. Auch im Betreuungsbereich und als Schulstandort ist unsere Stadt zukunftsfähig aufgestellt.

Was würden Sie heute anders machen als früher?

Diese Frage so global zu beantworten, ist schwierig. Das eine oder andere Projekt hätte ich vielleicht anders oder auf eine andere Art und Weise angepackt. Im Nachhinein ist man meistens schlauer.

Haben Sie Entscheidungen bereut oder worauf sind Sie besonders stolz?

Die wesentlichen Entscheidungen haben Gemeinderat mit Bürgermeister in den vergangenen Jahren richtig getroffen. Froh bin ich, dass die Ausschreibung für die Sanierung des Minara läuft und dass wir den Satzungsbeschluss des Vorhaben- und Erschließungsplanes Irma gefasst haben. Besonders stolz bin ich auf die Betreuungssituation in den Kindertageseinrichtungen unserer Stadt mit dem neuen Kindergarten „Stadtkäfer“ und den gelungenen Erweiterungsbau der Realschule. Ich freue mich auch sehr, dass es nach langem Ringen gelungen ist, eine neue Sporthalle in Oberbaldingen zusammen mit dem Bau einer Mensa an der Ostbaarschule zu realisieren.

Was bezeichnen Sie selbst als Ihren größten Meilenstein während Ihrer Amtszeit?

Einen Meilenstein hervorzuheben ist nicht ganz einfach. Viele Projekte, teilweise wurden diese in diesem Interview schon angesprochen, wurden umgesetzt. Was mit Sicherheit eine der schwierigsten Entscheidungen war, war die Frage, wie soll es mit dem Minara weitergehen. Finanziell ist es in den vergangenen acht Jahren die größte Maßnahme. Ja, diese Maßnahme, verbunden mit dem neu zu gestaltenden Außenbereich, wird insbesondere für die Bürgerinnen, Bürger und Jugendlichen mit dazu beitragen, dass Bad Dürrheim liebens- und lebenswert bleibt. Dass in meiner letzten Sitzung die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit Brigachtal beschlossen worden ist, ein gemeinsames Wasserwerk für über acht Millionen Euro zu bauen, verbunden mit dem lang gehegten Wunsch, das Dürrheimer Wasser zu enthärten, ist ein wichtiger Meilenstein.

Was raten Sie dem neuen, jungen Bürgermeister?

Herrn Berggötz Ratschläge mitzugeben, das werde ich nicht tun. Ich bin überzeugt, dass er seinen Weg finden wird. Sollte er an mich Fragen haben, bin ich jederzeit bereit, das habe ich ihm auch schon gesagt, ihm gerne zu helfen. Einen Rat vielleicht doch: Immer auf eine gute Balance zwischen Privatem und Rathaus zu achten.

Was sind oder waren Ihre Prioritäten in Ihrem Leben und als Bürgermeister?

Im privaten Leben habe ich, soweit ich es machen konnte, versucht, für meine Frau und Familie da zu sein. Ich bin meiner Familie sehr dankbar für den Rückhalt, den sie mir für meine 35-jährige Bürgermeistertätigkeit gegeben hat. Als Bürgermeister war mir immer wichtig, zu den Bürgerinnen und Bürgern möglichst viel im Kontakt zu stehen. Das hat mir immer viel Freude und auch Kraft gegeben. Nicht nur die großen, sondern auch die kleinen Sorgen habe ich mir gerne angehört. Wenn man helfen konnte, war es umso erfüllender.

Wie hat sich Ihr Amt auf Ihr Privatleben ausgewirkt, wie war das für Ihre Frau und die Kinder, wie haben Ihre Kinder es erlebt, dass ihr Vater Bürgermeister ist?

Als Bürgermeister kann man nur engagiert arbeiten, wenn man in der Familie dafür einen guten Rückhalt hat. Dies – und dafür bin ich insbesondere meiner Frau und meinen Kindern dankbar – war bei mir immer gegeben. Meine Kinder haben es, soweit ich das beurteilen kann, positiv erlebt, dass ich Bürgermeister bin.

Haben Sie einen Leitsatz?

Offen, ehrlich und transparent mit den Menschen umgehen!

Warum engagieren Sie sich gerade für Waisenkinder in Brasilien, wie kam es dazu?

Meine älteste Tochter Christine hat nach dem Abitur ein soziales Jahr in Sao Paulo im Bereich der Straßenkinderarbeit gemacht. Danach hat sie mit ihrem Mann den Verein Educare gegründet. Dieser Verein bietet den am stärksten benachteiligten Kindern in Sao Paulo, Brasilien, die kaum Chancen auf Ausbildungs- und Studienplätze haben, ein qualitativ hochwertiges Bildungs- und Präventionsprogramm an. Über 100 Kinder nehmen jeden Tag am Programm teil. Sie werden von vielen ehrenamtlichen Helfern in einer sauberen, sicheren und inspirierenden Lernatmosphäre individuell gefördert. Es lohnt sich, diesen Kindern und Jugendlichen zu helfen, um ihnen eine Perspektive für ihr Leben zu geben.

Was sind Ihre Pläne für die nächste Zeit nach der Pensionierung?

Ich gönne mir jetzt eine Pause und werde in aller Ruhe überlegen, wie ich mich neu ausrichten werde. Ich werde nun ein neues Lebensabschnittsbuch aufschlagen und bin gespannt, was ich in das Buch schreiben darf. Ich habe mir vorgenommen, mich mehr meinen Lieblingssportarten – Schwimmen, Skifahren und Radfahren – zu widmen und natürlich mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Alles Weitere wird sich ergeben.

Zur Person Walter Klumpp ist am 7. Dezember 1957 in Baiersbronn geboren. Er ist verheiratet, Vater von vier Kindern und Großvater mehrerer Enkel. Von 1979 bis 1981 war er stellvertretender Kämmerer der Stadt Donaueschingen, von 1981 bis 1984 Hauptamtsleiter in Waldachtal und Ortsvorsteher von Waldachtal-Salzstetten. 1984 bis 2003 war er Bürgermeister in Tuningen, seit 2003 Bürgermeister von Bad Dürrheim. (sgn)