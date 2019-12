Am vergangenen Samstag heiratete Bad Dürrheims Bürgermeister Jonathan Berggötz seine Partnerin und Verlobte Angelika Lorenz in Rastatt. Die standesamtliche Trauung war in Rastatt, weil die Familie der Braut von dort ist. Als Standesbeamter fungierte Hans Jürgen Pütsch, der frühere Dienstherr des Bürgermeisters und Oberbürgermeister von Rastatt. Angelika Berggötz wohnte bis jetzt noch in Rastatt, kommt aber nun auch nach Bad Dürrheim. Das frisch gebackene Ehepaar erwartet sein erstes Kind im März 2020. Die kirchliche Hochzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt in Bad Dürrheim stattfinden, ließ Bürgermeister Berggötz bei früherer Gelegenheit wissen.