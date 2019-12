Auf Einladung von Roland Wehrle, dem Präsidenten der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, besuchte der Bad Dürrheimer Bürgermeister Jonathan Berggötz gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Kur- und Bäder GmbH, Markus Spettel, kürzlich das Fastnachtsmuseum Narrenschopf.

Zusammen mit Museumsleiterin Ilka Diener und dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Jan Brunnenkant führte Roland Wehrle die beiden Herren durch die vier Kuppeln des Museums und konnte ihnen dabei interessante Details zur Geschichte und Bedeutung der Fastnacht vermitteln. Durch die Aufnahme der schwäbisch-alemannischen Fastnacht ins Verzeichnis des nationalen immateriellen Kulturerbes 2014 sei die Verantwortung zur Wahrung des Brauchtums und damit auch der Stellenwert des Museums weiter gestiegen, so Wehrle. Auch in den Lehrplänen solle die Fastnacht in Zukunft stärker verankert werden.

Jonathan Berggötz lobte die Gestaltung des Museums und zeigte sich begeistert von den neuen digitalen Attraktionen, mit deren Hilfe die Fastnachtsbräuche tatsächlich ganzjährig erlebbar gemacht werden. Markus Spettel begab sich per VR-Brille mitten in die Bach-na-Fahrt von Schramberg: „Ich habe gedacht, jetzt bekomme ich gleich nasse Füße“, war sein erstaunter Kommentar. Auch die neue Filmvorführung in der 360-Grad-Kuppel, bei der man mittendrin in den verschiedensten Bräuchen sitzt, traf auf eine positive Resonanz: „Das ist schon etwas Besonderes“, konstatierte Jonathan Berggötz. Nachdem er erst im März auf eigene Faust das Museum besucht hatte, staunte er über die vielen Neuerungen, die seither eingeführt wurden. So stellte er sowohl beim 3D-Kino wie auch bei der Touch-Präsentation zum Kölner Dreigestirn fest: „Das war das letzte Mal noch nicht da. Da steckt ja modernste Technik dahinter.“

„Beeindruckt war der Bürgermeister auch vom „Virtuellen Museum“, in das ihm kurz vor seiner Fertigstellung bereits ein Einblick gewährt wurde“, erklärt Ilka Diener. Diese vom Projektteam „museum4punkt0“ eigens gestaltete Webseite beleuchtet verschiedene Aspekte der Fastnacht und ermöglicht durch ganz spezielle Animationseffekte völlig neue Vermittlungsformen.

Seitens der Stadt als auch von der Kur- und Bäder GmbH wurde den Vertretern des Fastnachtsmuseums weiterhin die Unterstützung des Museums zugesichert, um es sowohl für die Bad Dürrheimer wie auch für die auswärtigen Besucher als besondere Attraktion der Kurstadt zu erhalten.