von Wolf-Wilhelm Adam

Um die Zukunft von Bad Dürrheim aus Bürgersicht mitzugestalten, trafen sich rund 40 Bürgerinnen und Bürger. Sie trugen die aus ihrer Sicht wichtigsten Kernthemen zusammen und hielten erste realisierbare Ziele fest. Darauf bauten nun die drei Initiativkreise, die sich gebildet hatten, auf und kümmerten sich um die Konkretisierung der Ziele sowie die Erarbeitung von konkreten Maßnahmen, um die Ziele auch erreichen zu können. „Wichtig ist, dass die Politiker sehen, wie viel bürgerliches Engagement vorhanden ist. Denn dann stehen sie, auch in Zeiten knapper Kassen, in der Pflicht, die vielen Vorschläge auch anzupacken.“ Janine Bliestle vom Gemeindenetzwerk Bürgerschaftliches Engagement bringt damit auf den Punkt, was zahlreiche Bürgerinnen und Bürger von Bad Dürrheim bei den Treffen umtrieb. Sie setzten sich insgesamt zwölf Stunden zusammen und berieten darüber, wie die Zukunft ihrer Heimat künftig aussehen soll.

Am Montag kamen fast 20 Leute jeglicher Altersschicht ins Mehrgenerationenhaus, wo sie sich den Themen Versorgungsinfrastruktur, Mobilität, Familien, Wohnen und Leben im Alter und der Begegnung von Jung und Alt annahmen. Spannend sei insbesondere gewesen, dass viele Themen augenscheinlich zwar völlig unabhängig voneinander zu betrachten waren, irgendwo aber doch auf den gleichen Nenner gebracht wurden, sagte Janine Bliestle vom Gemeindenetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, die den Prozess professionell mitbegleitet.

Bestehende Institutionen stärken

Am Dienstag waren es dann nur eine Handvoll Bürger, die sich zum zweiten übergeordneten Thema „Soziales Engagement“ zusammenfanden. „Diese ausschließlich weiblichen Einwohner Bad Dürrheims haben aber mindestens genauso ergebnisorientiert und konzentriert an den Themen Chancengleichheit, Netzwerke und Bürgerengagement gesessen und spannende Diskussionen entstehen lassen“, berichtet Janine Bliestle. Unter ihnen war auch Angelika Strittmatter von der LBU, die herausstellte, wie viel Bad Dürrheim doch heute schon an sozialem Engagement zu bieten habe. „Die Frage ist meiner Meinung nach, ob zusätzlich in neue Projekte im Bereich sozialem Denken und Handeln investiert werden muss oder ob es nicht viel sinnvoller ist, die bestehenden Begegnungsstätten weiter auszubauen.“ Sie denke hier an das „Cafe Mittendrin“, das Reparaturcafé, den Frauentreff und die vielen anderen Begegnungsmöglichkeiten, die heute schon stark frequentiert werden. „Wenn wir diese Institutionen weiter stärken, bringen wir Bad Dürrheim mit Sicherheit weiter voran.“

Politik schafft Grundlage

Janine Bliestle stellte an dieser Stelle auch heraus, dass es ohne die vielen Bürgerinnen und Bürger nicht gehe. „Die Stadt muss der Ermöglicher sein, die Bürger diejenigen, die sich mit ihrem Engagement einbringen.“ In den über 200 Gemeinden, die sie über das Gemeindenetzwerk Bürgerschaftliches Engagement betreut, komme eben jenes immer wieder als Resultat hervor. Wenn die Politik die Grundlage schaffe, dann gehe in den verschiedenen Gemeinden sehr viel voran.

Am Mittwoch saßen dann noch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger zu den Themen Inklusion und Integration, Neubürger, Tourismus, Wirtschaft, Kultur und Partizipation zusammen. Am 6., 7. und 13. November treffen sich die Initiativkreise erneut, um letztlich alles zusammen zu fassen, was am 5. Dezember an Bürgermeister Walter Klumpp und den Stadtrat übergeben werden soll.

Weitere Treffen Im November treffen sich die drei Initiativkreise noch einmal, um ihre Ideen zum Projekt „Quartier 2020“ zu vertiefen. Termine sind am Dienstag, 6. November, Mittwoch, 7. November, und Dienstag, 13. November, jeweils von 18 bis 22 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Viktoriastraße 7.

