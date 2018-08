von Alexander Hämmerling

Bad Dürrheim – Sommeridylle pur für verträumte Kinderspiele in den weitläufigen Grünanlagen um die Realschule am Salinensee ist angesagt. Die zweite Woche der Bad Dürrheimer Sommerwerkstatt startet mit brütender Hitze, bevor am Dienstag erste Regenschauer die Kinder zu Brettspiel und Vesper unter die Zeltplanen treiben. Seit dem 26. Juli tummeln sich durchschnittlich 25 Kinder um die in den Schulferien geisterhaft leeren Flure der Realschule, begleitet durch ein ausgefeiltes Unterhaltungsprogramm der Stadtjugendpflege.

Es ist mittlerweile die zwölfte Auflage der Sommerwerkstatt in Bad Dürrheim. Im Jahr 2018 umfasst sie insgesamt 19 Programmpunkte. Geprägt waren die ersten Tage von handwerklichen Arbeiten an Holzhütten. Dieses Jahr scheint sich ein ganzes Dorf, vom kleinen Verschlag bis zum Gemeinschaftshaus, auf dem Schulgelände breit zu machen. Skizzen und Pläne werden von den Kindern eigenständig erarbeitet, die Fantasie ist beim Kinderferienprogramm noch nie zu kurz gekommen.

"Bei schwierigeren Bauarbeiten gehen wir den Kleinen natürlich zur Hand. Ansonsten sind Kreativität und persönlicher Einsatz der Kinder gefragt", so die Betreuerin und Holzbildhauerin Gerlinde Hummel-Höfflin. Bereits zwei Mal hat das Unternehmen Kleinhans-Holz seit Ende Juli das Baumaterial hierfür gespendet und geliefert. Ohne einen großzügigen Sponsorenpool der Bad Dürrheimer Wirtschaftsinitiative ist die Sommerwerkstatt sechs Wochen lang nicht zu organisieren, heißt es. "Das Hüttenbauen hat mir bisher am meisten Spaß gemacht. Da darf man mal selbst ran", lobt der zehnjährige Leon Erndle aus Aasen.

Grillwürste am Lagerfeuer für Kinder und Betreuer gab es dieses Jahr noch nicht. "Es war einfach zu heiß. Es standen auch andere Dinge bisher im Mittelpunkt", bemerkt Hummel-Höfflin. Großzügig hingegen fielen die Tollereien am Wasserhydranten aus. Fuß- und Volleyball, Tischtennis oder schlichte Kindereien auf der Wiese, das gehört zum Portfolio der körperlichen Aktivitäten bei der Sommerwerkstatt.

Das jedes Jahr neu aufgelegte Bastelprogramm ist indes noch nicht weit vorangeschritten. Erste Tierfiguren wurden aus Gips gefertigt, diese werden noch mit Acrylfarben bemalt. Arbeiten mit Speckstein für Anhänger sollen folgen. "Wir orientieren uns hier an Motivation und Tempo der Kinder. Zwang ist das Letzte, was wir uns hier vorstellen", erklärt Hummel-Höfflin.

Während der Aktivitäten werden die Kinder betreut. Stadtjugendpfleger Christoph Lauer und Gerlinde Hummel-Höfflin werden dabei von den Studenten der Jugendkunstschule, Adrian Weber und Daniela Schrenk, der Kindergarten-Praktikantin Sarina Hettich und der angehenden Erzieherin Trissana Gardalla unterstützt.

Sommerwerkstatt Die Bad Dürrheimer Sommerwerkstatt läuft noch bis zum 7. September werktags von 8 Uhr bis 17 Uhr an der Realschule am Salinensee. Ohne Voranmeldung können Eltern ihre Kinder aus der Kernstadt und den Ortsteilen für fünf Euro an den Aktivitäten teilnehmen lassen. Inhaber eines Familienpasses erhalten 50 Prozent Nachlass. Für Kinder anderer Gemeinden gelten andere Zahlungsbedingungen. Informationen hierzu gibt es unter 07726/666208. Am 6. September wird die Sommerwerkstatt mit einem Abschlussfest beendet. Um 14 Uhr sind alle Teilnehmer, Eltern und Sponsoren auf das Schulgelände eingeladen. (häm)

