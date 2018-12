von SK

Bad Dürrheim (sgn) Am Silvesternachmittag oder den Tag davor in geselliger Gemeinschaft Zeit beim Würfeln um die Neujahrsbrezeln, oder Neujahrskränze zu verbringen ist nicht nur hier im Kreis eine beliebte Tradition. Auch in Bad Dürrheim wird das Neujahrs- oder Silvesterpaschen noch als Brauch gepflegt.

Früher war das Silvesterpaschen noch mehr verbreitet, nahezu in jeder Gastwirtschaft fand es statt. Heute gibt es in der Kurstadt nur noch wenige Orte, an denen am letzten Tag des Jahres um die leckere Neujahrsbrezel gewürfelt wird. Einer dieser Plätze ist das Schützenhaus in Bad Dürrheim. Der Schützenverein hat diese Tradition immer schon aufrecht erhalten. Das Pächter-Ehepaar Tanja und Dieter Hirning hat diesen Brauch gern übernommen und lädt am heutigen Montag, ab 14 Uhr zum Paschen in das Schützenhaus ein. Willkommen sind alle: Vereinsmitglieder, Bad Dürrheimer, Gäste aus dem Umland.

Süße Brezeln

„Seit Jahrzehnten veranstalten wir das Silvesterpaschen“, sagte Schützenmeisterin Nicole Isele bei früherer Gelegenheit. Die Spielregeln seien so einfach wie auch vielfältig. Jeder Tisch einigt sich auf seine Regeln. Wer am Ende genügend Kleingeld erspielt hat, kann sich eine Brezel kaufen. Aber an diesem Tag geht es um süße Hefeteigbrezeln, rund 30 Zentimeter groß. Im Schützenhaus kommen die Neujahrsbrezeln aus der Bäckerei Fischerkeller.

Rund 50 Gäste gönnen sich das Vergnügen beim Paschen. Da herrscht schon auch ein gewisser Ehrgeiz vor. Manch einer nimmt die Brezeln gleich stapelweise mit – erklärtes Ziel eines jeden Teilnehmers ist jedenfalls, nicht mit leeren Händen nach Hause zu gehen. Die Gäste haben drei Stunden lang ihren Spaß und es gibt natürlich immer viel zu diskutieren, wenn man so beieinander sitzt. Das Paschen (nach dem Französischen Passe-dix), auch Knobeln genannt, ist eines der ältesten und am meisten verbreiteten Würfelspiele und kann in verschiedenen Varianten gespielt werden.