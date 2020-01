von Sabine Naiemi

Der Wind der Veränderung – unter den Kur- und Bäder-Geschäftsführer Markus Spettel seine letztjährige Neujahrsansprache gestellt hatte – habe 2019 kräftig geweht und werde auch weiter wehen, so der KuBä-Chef in seiner Ansprache am Neujahrsmorgen. Am Neujahrstag befinde man sich sozusagen im Boxenstopp vor der neuen Runde.

Der Ehrgeiz, auch zukünftig wieder einen Spitzenplatz herauszufahren habe natürlich einen Grund: „Alle wollen sich an dem Ort, an dem wir leben ganzheitlich wohl, sicher und geborgen fühlen und dafür sorgen, dass auch zukünftige Generationen dies können.“

Kur- und Bäder-Geschäftsführer Markus Spettel kündigt in seiner Neujahrsansprache weitere umfangreiche Maßnahmen zur Standortsicherung des Solemars an. | Bild: Naiemi, Sabine

Spettel: „Lassen Sie uns also Pläne machen!“ Was die Kur- und Bäder GmbH (KuBä) anbiete, könne sie nur dann glaubwürdig tun, wenn die „gesunde“ Umgebung hier in der Stadt gepflegt und erhalten, aber auch zukunftsfähig weiterentwickelt werde. Dazu hob Markus Spettel die Attribute der Stadt hervor, unterstrich aber auch gleichzeitig die Wichtigkeit der ökonomischen Säule – also, die örtlichen Unternehmer. Die aus deren getätigten Investitionen resultierende Wertschöpfung wirke sich direkt auf die komplette Standortattraktivität und Lebensqualität der Gemeinde Bad Dürrheim aus.

Diese im April 2019 neu errechnete Wertschöpfung aus dem Tourismus betrage rund 100 Millionen Euro pro Jahr. Aus diesem Gesamtumsatz entfallen über 45 Millionen Euro auf das Gastgewerbe, 41 Millionen auf Dienstleistungen und knapp 13 Millionen Euro auf den Einzelhandel. Besonders erfreulich sei, dass das Jahr 2019 sich als weiteres Rekordjahr bei den Gästeankünfte abzeichne. Mit Stand Ende November 2019 sei trotz bereits erreichtem Allzeithoch nochmals ein Plus von 5,4 Prozent bei Gästeankünften sowie ein Plus von 1,6 Prozent bei Übernachtungen verzeichnet worden.

Angesichts des ständig fortschreitenden Wandels und Wettbewerbs in der Branche gelte es, erkennbare Alleinstellungsmerkmale zu platzieren, positiv herauszustechen und hohe Qualität in allen Bereichen zu bieten. Die Schaffung neuer Bettenkapazitäten mit hoher Eigenattraktivität griff der Kurgeschäftsführer in diesem Zusammenhang als entscheidende Meilensteine auf und wies dabei auf die Hotel-Planungen der BEST-Gruppe hin. Seitens privater Investoren seien in Kurparknähe sechs neue exklusive Ferienwohnungen entstanden, die Familie Schrenk wolle weiter expandieren, beim Waldcafé Hochemmingen werde es ab April dieses Jahres acht neue Ferienwohnungen geben.

Investiert werden müsse weiterhin in den Erhalt und Ausbau „unseres touristischen Herzstücks“ – das Solemar. Auch 2020 sollen hier erforderliche umfangreiche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen von über 1,5 Millionen Euro umgesetzt werden. Man befinde sich außerdem mitten in den Planungen für die nächsten zukunftssichernden Erweiterungen im Solemar. Erste Grobplanungen seien mit dem Aufsichtsrat bereits abgestimmt worden. Der derzeitige Plan sehe eine voraussichtliche Umsetzung der Baumaßnahmen im Jahr 2022 vor.