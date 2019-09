Das Blasorchester Bad Dürrheim sucht zum 1. Januar 2020 einen neuen Dirigenten! Nach 13 erfolgreichen Jahren – Dirigent Kuno Mössmer leitet sowohl das große Orchester als auch das Jugendorchester – sei man auf der Suche nach frischem Wind, heißt es in der veröffentlichten Stellenbeschreibung. Das im Jahre 1863 gegründete Blasorchester besteht aktuell aus etwa 40 aktiven Musikern, plus Jugendblasorchester mit rund 20 Musikern. Gespielt wird im Bereich der Mittel-/Oberstufe traditionelle, konzertante und vor allem moderne Blasmusik. Zum Jahresablauf gehören in der Regel 15 Auftritte. An Wünschen der Musiker an den neuen Dirigenten sind in der Ausschreibung unter anderem aufgeführt die Motivation und der Anspruch, das Orchester weiter zu entwickeln, neue Ideen zu haben und ein vielseitiges Repertoire. sgn/Bild: Sabine Naiemi