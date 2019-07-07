von Mandy Heinze
Drei Tage lang war von Freitag bis Sonntag auf dem Festplatz ein abwechslungsreiches Programm geboten. Ober- und Unterbaldinger feiern die 1250 Jahre der urkundliche Ersterwähnung beider Orte.
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Mandy Heinze
Bild: Naiemi, Sabine