Bad Dürrheim vor 51 Minuten Bilder von der 1250-Jahr-Feier der urkundlichen Ersterwähnung der Orte Ober- und Unterbaldingen von Mandy Heinze Drei Tage lang war von Freitag bis Sonntag auf dem Festplatz ein abwechslungsreiches Programm geboten. Ober- und Unterbaldinger feiern die 1250 Jahre der urkundliche Ersterwähnung beider Orte. Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Mandy Heinze Bild: Naiemi, Sabine