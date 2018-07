von SK

Ein betrunkener 56-jähriger Mercedes-Fahrer verursachte am Samstagmorgen auf der Dorfstraße in Oberbaldingen einen Verkehrsunfall mit rund 25 000 Euro Sachschaden. Zu schnell und alkoholisiert kam der Mann laut Polizei auf der Dorfstraße nach links von der Straße ab und schrammte einen geparkten Wagen. Dann kollidierte er mit einem Opel und schanzte anschließend über eine Mauer, bevor er in einem alten Misthaufen landete. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Nach einer ärztlichen Blutentnahme musste der 56-Jährige seinen Führerschein abgeben. (gha)

