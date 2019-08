von Sabine Naiemi

Seit vielen Jahren ist das Best Western Soleo Hotel am Park fester Bestandteil der Bad Dürrheimer Hotelszene. Nun tut sich was hinter den Kulissen. Dem über 80 Zimmer verfügenden Hotel stehen dieses Jahr noch wichtige Veränderungen bevor. Das Best Western Soleo Hotel am Park wird bald unter neuer Flagge betrieben. Der neue Hotelbetreiber Dirk Hetzer übernimmt die Leitung des Betriebes mit Wirkung zum 1. Dezember 2019.

Mit Dirk Hetzer und seinem in Tuttlingen–Möhringen ansässigen Unternehmen „DHHC“ übernimmt ein regionaler Hotelier die Betreiberschaft des Hotels. In den letzten Jahren wurde das Haus von der national agierenden Dormotel betrieben. „Wir freuen uns auf das Engagement in Bad Dürrheim“, so Dirk Hetzer in seiner Pressemitteilung. „Die Attraktivität des Standortes für Geschäftsreisende und Urlauber gleichzeitig ist nur schwer zu finden. Da wollen wir ansetzen und den Standort noch intensiver vermarkten.“

Nach einer zweiwöchigen Umstellungs- und Umbauphase soll das Hotel Mitte Dezember 2019 unter dem Namen „Sure Hotel by Best Western Bad Dürrheim“ an den Start gehen. „Um das Hotel noch besser national und international vermarkten zu können, bleibt das Hotel Teil der Best-Western-Familie, wird aber unter der Marke „Sure by Best Western“ geführt, die uns ein Stück mehr Individualität bietet und aus unserer Sicht besser zum Charme des Hauses passt“, erklärt Dirk Hetzer. Best Western Hotels und Ressorts ist eine Gruppe individueller unabhängig geführter Hotels, zu der in Deutschland rund 200 Privathotels gehören. Es ist zum Beispiel auch der Umbau der Hotelbar geplant, die mit neuem Konzept und moderner, stilvoller Einrichtung der neue Treffpunkt Bad Dürrheims für Besucher, aber auch Einheimische werden soll.

Mit den Mitarbeitern, die in vollem Umfang übernommen werden, hat Dirk Hetzer bereits viele Gespräche geführt. Die Stimmung im Team sei gut, man freue sich auf die gemeinsame Zukunft.

Mit dem Hotel in Bad Dürrheim betreibt Hetzer somit neben dem Best Western Hotel Schlossberg Wehingen und dem noch zu errichtenden Hotel und Appartementhaus in Immendingen innerhalb des nächsten Jahres bereits das dritte Best Western Hotel in der Region.

„Ich freue mich, dass wir einen regional verwurzelten Hotelbetreiber für diesen wichtigen Hotelbetrieb in Bad Dürrheim haben. Zukunftsfähig aufgestellte und gut geführte Hotelunternehmen sind ein wichtiges Standbein unserer lokalen Wirtschaft. Sie zu unterstützen ist ein wichtiges Ziel“, erklärt Bürgermeister Jonathan Berggötz.