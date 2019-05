von Sabine Naiemi

Eine super Stimmung herrschte an den vergangenen zwei Tagen beim Maifest des Musikvereins Sunthausen am See. Die Band "Garage 27" aus Tuningen rockte in der Walpurgnisnacht das gut besuchte Festzelt.

Die Band Garage 27 bringt in der Walpurgisnacht Stimmung ins Festzelt des Musikvereins Sunthausen.

Alle tanzten und sangen mit.

Die Stimmung im Festzelt am Sunthauser See war grandios. Die Gäste überließen sich nur allzu gern der tollen Stimmung. Bilder: Mandy Heinze: 3 / Wilhelm Bartler: 3

Der gestrige Maifeiertag wurde mit dem Frühschoppen eingeleitet. Allzu bald waren freie Plätze im Festzelt oder davor Mangelware – als hätten sich alle in Sunthausen verabredet. Leider wurde dadurch auch das Warten aufs Essen zur Geduldsprobe.

Auch Gäste aus Talheim konnten die Sunthausener Musiker am Maifeiertag am See begrüßen. Diese zogen, wie es gern gemacht wird, mit einem Traktor, durch die Landschaft.

Das lag aber einfach daran, dass der Musikverein Sunthausen nicht mit so einem Ansturm gerechnet hatte.

Für die musikalische Unterhaltung sorgten der Öfinger Musik- und Trachtenverein, die Schwarzbachtaler Blasmusik aus der Pfalz und der Musikverein Hochemmingen. Auch in Hochemmingen und im Kurhaus Bad Dürrheim wurde der Tanz in den Mai gefeiert.

Traditionell stellte die Landjugend in Hochemmingen den Maibaum auf und präsentierte anschließend zwei Volkstänze, bevor bis in die späte Nacht hinein gefeiert wurde.

Im Wald wird der Maibaum erst noch geschält, bevor er in den Ort transportiert wird. | Bild: Wilhelm Brtler

Im Kurhaus ging es etwas gediegener zu. Aber auch hier waren alle Plätze besetzt.

Im Kurhaus nehmen die Gäste den ganzen Abend lang den Tanz in den Mai wörtlich. | Bild: Wilhelm Bartler

