von Rüdiger Fein

Hier wollte wohl niemand gerne Richter sein, zu verworren und teilweise widersprüchlich war die vor dem Villinger Amtsgericht vorgetragene Sachlage, als dass man mit gutem Gewissen ein gerechtes Urteil hätte fällen können.

So konnte am Ende einer Verhandlung Richter Bäumler sichtlich erleichtert das umstrittene Verfahren, das vom Streit zweier Mitarbeiter eines Bad Dürrheimer Pflegeheimes handelte, gegen die Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 1000 Euro einstellen.

Der Übereinkunft zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung war die Befragung zweier Zeugen vorausgegangen und das Zugeständnis eines Pflegers, der klagenden Sozialpädagogin nach einer Reihe grober Beleidigungen aus ihrem Mund eine Ohrfeige verpasst zu haben. Diese Tätlichkeit wurde von dem Beschuldigten auch sofort eingeräumt und die weiteren Tatvorwürfe, hier war von Schlägen und Kratzen die Rede, für die es im Oktober letzten Jahres außer einer dementen alten Frau keinerlei Zeugen gegeben hatte, bestritt dieser vehement.

Zwischen der Befragung des Beschuldigten und der Einstellung des Verfahrens wurde allerdings viel schmutzige Wäsche gewaschen. So war die Rede davon, dass die 61-jährige Klägerin streitsüchtig gewesen sei. Dass sie sich aber nur an die erste Ohrfeige erinnern könne, und dass „das andere wohl so gewesen sei“, wie sie im Oktober 2018 zu Protokoll gegeben habe, wirkte sich auch nicht grade erhellend auf den Tathergang aus. Auch eine weitere Zeugin konnte nur den von der Klägerin in einem Protokoll geschilderten Hergang bezeugen, ohne selbst dabei gewesen zu sein.

So war es doch eine eher salomonische Beurteilung des Tathergangs, die sich lediglich auf das Eingeständnis der ersten und einzigen Ohrfeige stützte und die dem Verein Frauen helfen Frauen jetzt 1000 Euro für ihre wertvolle Arbeit bringt.