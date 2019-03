von SK

Bei der Jahreshauptversammlung des Tennisclubs Rot-Weiß Bad Dürrheim am vergangenen Samstag bilanzierte das Vorstandsteam, bestehend aus Werner Bidlingmaier, Petra Hoer-Wursthorn und Daniela Janz, in sehr kleiner Runde die vergangene Saison.

Zwar habe man bei dem Tag der offenen Tür Anfang Juni, etwa 70 Personen auf der Anlage begrüßen können, so Bidlingmaier, allerdings seien daraus keine neuen Mitgliedschaften entstanden. Somit steht auch 2019 für den Verein die Mitgliedersuche im Vordergrund.

Deswegen wurde einstimmig der Beschluss gefasst, die Beiträge für Neumitglieder zu senken, um den Sport auch für Familien attraktiv zu gestalten.

Im Kinder und Jugendbereich wurde 2018 fleißig trainiert, sowohl tennisspezifisch, wie auch im Konditions-und Koordinationsbereich. Der absolute Höhepunkt war das Tenniscamp, das über vier Tage mit 25 Kindern auf der Anlage veranstaltet wurde. Durch zahlreiche ehrenamtliche Helfer und Unterstützung von Betrieben und anderen Vereinen, konnten die Kinder ein spannendes und abwechslungsreiches Tenniscamp erleben. Dieses wird es auch wieder 2019 geben, sicherte Jugendvorstand Daniela Janz zu, ebenso wie das Tennistraining "KidsAktiv", das durch Michael Vita geleitet wird und das gut angenommen.

Im Mannschaftsbetrieb werde es wieder eine Spielgemeinschaft mit Hochemmingen geben. Die Damen gehen in der zweiten Kreisliga ans Netz. Einige Abgänge werden mit jungen Spielerinnen von Bad Dürrheim und Hochemmingen kompensiert, erklärte Sportvorstand Petra Hoer-Wursthorn, sodass die Mannschaft für die kommende Saison gut aufgestellt ist.

Saisoneröffnung wird am 4. Mai sein. An diesem Tag können auch Interessierte ab 14 Uhr auf die Anlage kommen, um den Verein besser kennenzulernen und beim offenen Spiel mitzumachen. Bewirtet wird an diesem Tag mit Kaffee und Kuchen.

Nach den Berichten entlastete Bürgermeister Walter Klumpp die Vorstandschaft mit lobenden Worten zu deren vielfältigem Einsatz und Kooperationsbereitschaft.

Im Anschluss daran fanden die Mitgliederehrungen statt: Dietmar Wursthorn wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt, Gerhard Hagmann und Carolin Ulshöfer für 40 Jahre, Heinz Müller und Irene Keiner für 50 Jahre. Von den Geehrten war als einzige Irene Keiner anwesend, sie erhielt eine Urkunde und ein Präsent.