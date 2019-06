von Alexander Hämmerling

Nervenkitzel, Dramatik, Spaß und gute Laune! Diese Attribute hat sich der Turn- und Sportverein Oberbaldingen 1931 für sein Sommerfest auf die Fahne geschrieben. Auf dem Vereinsgelände am Clubhaus wird es vom 28. bis zum 30. Juni hoch hergehen. Turnierspiele verschiedener Altersstufen und Geschlechter stehen an. Nach den Siegerehrungen wird bis in die Morgenstunden hinein gefeiert.

Den Wettergott haben die Oberbaldinger garantiert hinter sich, die Prognosen für das Wochenende dürftet die Besucher in Scharen auf das Festgelände locken. Und der Fahrplan sieht ein kompaktes Programm vor.

Am Freitagabend wird das Sommerfest ab 18.30 Uhr mit den Turnierspielen der Altherren, gemeldet sind beispielsweise Teams aus Aasen, Pfohren und Geisingen, eröffnet. Zu gewinnen gibt es ein Spanferkel, Schinken oder Bierfässle. Am Samstag stehen ab 11.30 Uhr die Turnierspiele der Jugend und ab 18.30 Uhr der siebte Hirsch-Weisse-Elfmeter-Cup an. Rund 25 Mannschaften, darunter auch Frauenteams, aus der Umgebung Oberbaldingens sind wieder gemeldet. Auf die Elfmeter-Könige warten Sachpreise wie zum Beispiel ein Spanferkel. „Der Samstag ist wohl der intensivste Festtag. Mit all den Jugendmannschaften wird hier sehr viel los sein“, kommentiert Schriftführer Matthias Wenzler.

Das Sonntagsprogramm startet ab 10.30 Uhr mit den Spielen der Bambinis und F-Junioren. Somit stehen hier die kleinsten Spieler im Vordergrund. Erstmals wird auf dem Sommerfest der Besucher mit dem härtesten Torschuss prämiert. Gegen einen kleinen Kostenbeitrag können Besucher während des gesamten Festes ihr Bolzen mit der Speedmaster-Geschwindigkeitsmessanlage messen lassen. Auch hier gibt es Sachpreise zu gewinnen. Die attraktivsten Preise bietet jedoch der Festausklang mit der Tombola-Ziehung am Sonntag, ab 15 Uhr. Hier werden ebenfalls ein Spanferkel, aber auch Bundesliga-Tickets verlost.

Am Freitag und Samstag ist nach den Siegerehrungen, jeweils ab etwa 22 Uhr, Disco-Time angesagt. Mit DJ Olaf aus Oberbaldingen können die Gäste hitzige Sommernächte genießen.