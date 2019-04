von Wolf-Wilhelm Adam

Es wird Frühling, die Bäume schlagen aus und für den Bauhof fällt allerhand Arbeit an – der Winter war hart. "Wir hatten zwar nicht viel Schnee, aber trotzdem war es ein anstrengender und vor allem auch teurer Winter", erzählt Bauhofchef Michael Liedtke auf einer Tour durch Bad Dürrheims Gemarkungen.

350 Tonnen Streusalz allein sagen noch nicht viel aus. Aber wenn in einem normalen Winter rund 270 Tonnen ausgebracht werden, dann merkt man schon einen Unterschied. Rund 25 Gramm werden pro Quadratmeter gestreut, was durch den ständigen Wechsel zwischen Tauwetter und Frost auch notwendig war. "Auch jetzt ist der Winter noch nicht vorbei. Ich schlafe durchaus schlecht, wenn – wie für kommenden Donnerstag – wieder Schnee angekündigt ist", so Liedtke. Der bleibe zwar nicht liegen, aber die überfrierende Nässe sei immer wieder Grund zum Streuen. So sind auch noch alle Fahrzeuge auf Winterbetrieb gerüstet. Die Umstellung erfolgt erst in ein paar Wochen.

Eben jene ständigen Wechsel zwischen Tauwetter und Frost sind es auch, die gern Schlaglöcher verursachen. Die werden aktuell von den Bauhofmitarbeitern mit sogenanntem Kaltmaterial gefüllt. "Das ist eine Art Notlösung oder auch kosmetische Behebung der Schäden", führt Liedtke aus. Eigentlich müssten die Straßen neu gemacht werden, dafür ist aber bekanntlich nicht immer Geld da. Ein Eimer Kaltmaterial kostet im Durchschnitt 20 Euro. In manche Schlaglöcher passt gleich ein ganzer Eimer, manchmal reicht ein Eimer aber auch für fünf Schlaglöcher. Beim Kindergarten Stadtkäfer wurden kurzfristig Notmaßnahmen erforderlich, da der Parkplatz mit teils sehr tiefen Schlaglöchern übersät war.

Feldwege werden ausgebessert

Ein weiteres Gebiet, das Liedtke derzeit beschäftigt, ist die Befestigung der Bankette der Gemeindeverbindungsstraßen: zwischen Hochemmingen und Hirschhalde, zwischen Hochemmingen und Mühlhausen, zwischen Hochemmingen und Sunthausen und zwischen Hirschhalde und Sunthausen. Diese Arbeiten führt die Firma Rosenfelder aus Hüfingen für die Stadt aus. "Ich bin froh um jeden Tag, den uns Peter Rosenfelder mit seinen Gerätschaften unterstützt", so Michael Liedtke. Das Problem bei diesen schmalen Straßen sei, dass bei Gegenverkehr einer oder gar beide Fahrer auf den Randstreifen fahren müssten. Dadurch verfestige sich das Material einerseits, andererseits werde Schotter zur Seite gepresst. "Das Ende vom Lied ist, dass es teilweise fünf bis zehn Zentimeter neben der Asphaltschicht runter geht", so der Bauhofchef. Das ist besonders für Radfahrer gefährlich, weiß Liedtke aus eigener schlechter Erfahrung zu berichten.

Um die Schäden zu beheben, müssen die Bankette zunächst aufgeraut werden, bevor mit entsprechendem Material aufgefüllt werden kann. Die Firma Rosenfelder ist etwa zwei bis drei Wochen unterwegs und richtet in dieser Zeit gemeinsam mit den Bauhofmitarbeitern rund acht Kilometer an Strecke. Auf beide Seiten hochgerechnet sind also 16 Kilometer zu bearbeiten.

Ein kleines, aber nicht weniger wichtiges Projekt, ist das neue Schild, das am Ursprung der Musel aufgestellt wurde. Das Holzschild ersetzt eine alte Hinweistafel. Nun weist das Schild etwas oberhalb vom Wittmannstal und an der Seitenstraße der B523 auf den Ursprung des ersten Flusses hin, der in die Donau mündet. Und damit neben Brigach und Breg diesen Fluss zuwege bringt. Das Fundament habe sein Stellvertreter Bernhard Hock gesetzt, berichtet Liedtke. Dieser habe damit deutlich zur Kostenreduzierung beigetragen.

Neue Obstbäume und Gehölzpflege

Was den Bauhof gerade besonders beschäftigt, sind die vielen Grünanlagen. Humus ausfahren und einbringen, Bäume und Sträucher schneiden und insbesondere auch neue Bäume gepflanzt. So erwartet der Bauhof kommende Woche eine große Lieferung an Laubgehölz, das dann an verschiedenen Stellen in der Stadt und in den Teilorten gepflanzt wird.

Ein großes Projekt wurde in der letzten Woche umgesetzt. Auf der Kälberweide in Öfingen, direkt unterhalb des Feriendorfes, wurden 34 neue Birnen- und Apfelbäume gepflanzt. Es handelt sich hier um eine Streuobstwiese, die im Sommer von Kälbern als Weide genutzt wird. Hier stehen viele alte knorrige Obstbäume, die im innerstädtischen Bereich schon längst hätten gefällt werden müssen. "Teilweise sind die Bäume innen hohl, bieten damit aber vielen Lebewesen Platz zum Nisten oder Fressen", berichtet Michael Liedtke. Auf dieser Wiese bleiben sie stehen, bis sie von selbst umfallen. An vielen Stellen standen keine Bäume mehr, weshalb hier nun neue Bäume gepflanzt wurden. Die Kosten für die Pflanzung übernahm die Stadt, die Planung der Landschaftserhaltungsverband.

Insbesondere alte Sorten werden hier von einer Baumschule bezogen. Man entscheide sich eher für alte Sorten, weil das raue Klima auf der Ostbaar nicht jede neue Art gut wachsen lasse. Eben solche Obstbäume wurden auch schon im Herbst letzten Jahres ein Stück unterhalb der Kälberweide entlang der Straße gepflanzt. Hier sollen wieder Alleen entstehen, die Vögeln als wichtige Orientierung dienen. Weitere neun Bäume wurden am Unterzieren in Oberbaldingen gepflanzt.

Kein Unkrautvernichter im Einsatz

Schließlich berichtet Bauhofleiter Liedtke noch von der Herausforderung, die das Unkraut überall mit sich bringt. Der Gemeinderat hatte im vergangenen Jahr gegen den Einsatz des Unkrautvernichtungsmittels "Roundup" entschieden. Deshalb muss sich das Bauhof-Team andere Möglichkeiten der Unkrautbeseitigung einfallen lassen. Aktuell wird das Unkraut hauptsächlich abgebrannt, Versuche mit Heißwasser laufen gerade. Liedtke: "Es ist deutlich mehr Aufwand, da das Unkraut schneller wieder nachwächst. Der Vorteil aber ist, dass wir keine Chemie verwenden." Allerdings musste er aufgrund des erhöhten Aufwandes drei Saisonarbeiter einstellen, die für ein halbes Jahr das Bauhof-Team unterstützen. Trotz des Mehraufwandes finde er es aber dennoch wichtig und sinnvoll, auf Chemie zu verzichten.