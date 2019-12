von Sabine Naiemi

Beim zweiten Bad Dürrheimer Adventsdörfle verköstigen auch dieses Jahr wieder in den Holzhütten auf dem Rathausplatz verschiedene Einzelhändler, Gastronomen und Vereine in gemütlicher Atmosphäre die Besucher. Open-Air-Filmerlebnisse gibt es am Freitag, 6. Dezember mit dem Film „Verrückte Weihnachten„ und am Samstag, 7. Dezember, mit „Kevin allein zu Haus“.

Zwei schöne Weihnachtsklassiker also. Die Vorstellungen beginnen jeweils 19 Uhr. Geöffnet ist das Adventsdörfle bis Samstag ab 17 Uhr, Sonntag ab 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.